Sharon Stone se sincera sobre sus problemas de salud mental: "Trato de enfrentar mis demonios"

Sharon Stone habló sobre sus problemas de salud mental y la lucha contra sus propios “demonios” que viene padeciendo hace unos años. En una emotiva entrevista dada al programa turco Turkish Tea Talk con Alex Salmond, el último jueves 25 de abril, la recordada actriz de Bajos instintos se sinceró sobre cómo es que viene enfrentando sus dificultades personales.

La ganadora al Globo de Oro con Casino (1996) señaló, entre lágrimas, cómo es que su trabajo en la Organización Mundial de la Salud (OMS) le permitió conocer que uno de cada diez personas enfrenta una crisis de salud mental, incluyéndose a ella misma.

“Todos estamos tratando de enfrentar nuestros propios demonios. Y estamos actuando mal sobre eso. Yo también (lucho contra esos demonios) (…) Todos estamos tratando de descubrir cómo seguir levantándonos y seguir ayudando a otros a que se levanten también, inclusive a personas que nosotros mismo derribamos, para asegurarnos de que todos volvamos a estar de pie”, manifestó la actriz.

En ese sentido, Sharon Stone, de 66 años, reflexionó sobre la importancia de que cada ser humano pueda superar sus problemas y “ocuparse de sí mismo” en lugar de depender de los líderes políticos de su país. “No está mal pensar que nuestros líderes deberían ser los que se ocupen de esto, pero, seamos sinceros ¿Qué líder creen que lo hará? Debemos empezar por nosotros mismos”, dijo.

Sharon Stone fue nominada a los Globos de Oro en 1993 por la película 'Bajos Instintos'.Fuente: Columbia Pictures

Sharon Stone confesó haber ocultado Premio Cumbre de la Paz

En el 2013, Sharon Stone fue galardonada con el Premio Cumbre de la Paz, un reconocimiento que entrega la misma fundación del Nobel, por la labor en favor a las personas con VIH.

Al respecto, la actriz nominada al Oscar confesó que nunca le pudo decir a sus colegas en Hollywood sobre dicho premio, pese a darse cuenta de que estaba “en la habitación correcta” compartiendo estrategias por la paz global.

“Me quedaría en la calle con esta gente. Arriesgaría mi vida por esta gente. Esta gente me entiende, yo los entiendo. Me tomó 35 años, pero estoy en el lugar indicado y nunca le dije a la gente aquí, en Los Ángeles, que gané. No se lo dije a nadie porque pensé: ‘¿cómo puedo decirle a la gente del negocio del cine que gané este premio?”, reflexionó entre lágrimas.

Sharon Stone y su pasión por la pintura

En otro momento de la entrevista, Sharon Stone se refirió a su incursión en el arte. La también modelo estadounidense contó que dedica 17 horas diarias pintando cuadros en su mansión en Los Ángeles.

Según las palabras de la actriz, esta nueva pasión por la pintura le da satisfacción personal. "Realmente estaba pensando en esto el otro día, en lo difícil que es que las mujeres lleguemos a ser lo que queremos ser. En mi caso, me encantaba pintar cuando era una niña", sostuvo.

Finalmente, se refirió a su posible regreso a la actuación, recordando sus grandes éxitos en Bajos instintos, El especialista, Silver: una invasión a la intimidad, Rápido y mortal, entre otros filmes. "Tendría que ser un rol y un proyecto realmente bueno para hacerlo", acotó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis