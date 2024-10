"Por siempre, tu esposa": Millie Bobby Brown comparte imágenes inéditas de su boda con Jake Bongiovi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La famosa pareja Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, el hijo del rockero Jon Bon Jovi, han revelado las fotos de su matrimonio. De acuerdo con La Vanguardia, celebraron su segunda boda en Florencia el 21 de septiembre, cuatro meses después de haberse casado en secreto en Estados Unidos.

Antes de la ceremonia en Italia, ambas familias viajaron para estar junto a los esposos en este día especial. Para convivir previo a la unión, Millie y Jake organizaron una cena íntima en el exclusivo restaurante Sheesh, en Londres. "Por siempre y para siempre, tu esposa", escribió la actriz de Stranger Things en sus redes sociales.

Como se recuerda, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron en abril de 2023 y, un año después de este momento, decidieron contraer nupcias.

¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

De acuerdo con el diario británico The Sun, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi fue en mayo de este año. La estrella de Stranger Things, de 20 años, y el modelo, de 22, hijo de Jon Bon Jovi, contrajeron su primera ceremonia de matrimonio en secreto en Estados Unidos.

Según el medio, los padres de Bongiovi, Jon Bon Jovi y Dorothea Bongiovi, asistieron junto con los padres de Brown. "Fue un evento muy discreto y romántico con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos".

¿Qué opina Bon Jovi de Millie Bobby Brown?

Jon Bon Jovi no dudó en brindar su opinión durante una entrevista al programa Radio Andy, del periodista estadounidense Andy Cohen. En principio, el cantante aclaró que celebra el amor a toda edad, y que la juventud de la pareja en mención no le resulta tan relevante.

"No sé si la edad importa si encuentras a la pareja adecuada y creces junto a ella", expresó el intérprete de Livin' on a Prayer. Ante la insistencia del entrevistador por saber si su invitado consideraba que su hijo era muy joven para casarse, el artista insistió con su idea; incluso puso como ejemplo su matrimonio con su esposa Dorothea, a quien conoció desde la secundaria.

"Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan... Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz", sentenció.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi mantienen una relación sentimental desde junio de 2021.Fuente: @milliebobbybrown

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi: así confirmaron su romance

En junio de 2021, Millie Bobby Brown apareció caminando en las calles de Nueva York (EE.UU.) con Jake Bongiovi. Ambos fueron captados por la prensa estadounidense caminando de la mano junto a la mascota de la artista, que en aquel entonces tenía 17 años y su pareja 18.

Según reportaron en ese momento los medios internacionales, Bobby Brown y Bongiovi ya llevaban un tiempo saliendo después de que, en el 2018, la joven tuviera una polémica relación con el cantante Jacob Sartorius. Entonces, la actriz anunció en sus redes sociales: "La decisión entre Jacob y yo fue completamente mutua. Ambos somos felices y somos amigos".



Cabe resaltar que Jake Bongiovi es el cuarto hijo del líder de la banda de rock Bon Jovi. Fue hace unos años que logró notoriedad cuando organizó una huelga en su escuela de New Jersey para protestar en contra del gobierno debido al mal uso de las armas.

A la fecha, Millie Bobby Brown se encuentra en su mejor momento como estrella, luego de protagonizar la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things. Además, ha participado en proyectos para la gran pantalla, como Godzilla vs. Kong, Godzilla: King of the Monsters y las dos películas de Enola Holmes.

