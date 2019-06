Mira Sorvino, vocera del movimiento Me Too: "Soy superviviente de una violación en una cita"

Mira Sorvino, recordada actriz de los noventas, confesó que fue víctima de una violación. | Fuente: Instagram

Mira Sorvino, actriz recordada por películas noventeras como "Poderosa Afrodita" y "Romy y Michele", reveló que fue violada durante una cita. Ella decidió hacer pública la información para defender la necesidad de que haya normas que protejan más a las víctimas.

Sorvino, que no dio detalles sobre lo ocurrido, compareció ante los medios junto al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, en apoyo de una propuesta para eliminar los plazos en los que prescriben estos delitos y que más víctimas puedan denunciar.

La intérprete fue una de las primeras estrellas de Hollywood en dar a conocer que había sido acosada por el productor Harvey Weinstein y se convirtió en una de las voces más potentes del movimiento MeToo.

"No solo fui una víctima de acoso sexual y agresión a manos del señor Weinstein, sino que también soy una víctima de asalto sexual y una superviviente de una violación en una cita", dijo.

"Nunca he dicho eso en público y no quiero entrar en detalles, pero no había dicho esa última parte en público porque a veces es imposible compartir ciertas cosas", explicó Mira Sorvino.

Con lágrimas en los ojos, la actriz dijo que había decidido dar el paso para ayudar a otras víctimas "que necesitan justicia". Sorvino subrayó que, para las víctimas, es necesario tener tiempo para poder superar el trauma y acudir a la Justicia.

"Te sientes avergonzada. Te sientes como si de alguna manera fuese tu culpa, que deberías haber sido más lista, que te deberías haber protegido mejor, que no deberías haber tomado esa copa -quién sabe lo que había en ella-. Que de alguna forma te metiste tú misma en esa situación", explicó sobre su experiencia.

El gobernador de Nueva York está presionando al legislativo estatal para que en su actual periodo de sesiones apruebe eliminar el estatuto de limitaciones en los casos de violaciones en segundo y tercer grado, que actualmente es de cinco años, al igual que se hizo anteriormente para las de primer grado.

El movimiento Time's Up, que combate el acoso y la agresión sexual y con el que colabora Mira Sorvino, se ha unido a la campaña. (EFE)