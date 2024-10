"Las burlas me han hecho más fuerte": Miss Egipto es la primera aspirante al Miss Universo con vitiligo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Miss Universo continúa abriendo camino a más mujeres dejando atrás no solo las restricciones de edad y estado civil, sino todos lo que respecta a los estándares de belleza. A inicios de mes, se llevó a cabo el Miss Egipto donde Logina Salah fue coronada como reina y se ha convertido en la primera aspirante al concurso internacional en tener vitiligo.

Las manchas en su piel no han sido impedimento para ganarse un nombre en la industria del modelaje y ha visto que puede sacar cosas positivas. Trabajar como maquilladora hizo que se acercara más a este mundo y recién decidió participar en el certamen de su país debido a las restricciones que habían ya que es madre de una niña de 10 años.

"Las restricciones anteriores del concurso eran desafiantes, como que las concursantes debían ser solteros y menores de 30 años. Una vez que me enteré de que esos requisitos habían sido cancelados, me animé a participar", dijo Logina Salah al portal Ahram Online. Por otro lado, destacó que el Miss Universo está enfocado en el mensaje que promueven las misses y no se centran en la belleza física.

"Participaré en Miss Universo porque es una competencia genuina, resalta el mensaje y los esfuerzos por lograrlo a través del trabajo social o la caridad. También valoro las opiniones de las concursantes sobre diversos temas y cómo pueden influir en las mujeres jóvenes. Creo que esto va muy bien con mi personalidad", comentó.

Miss Egipto enfrentó burlas por vitiligo

Para Logina Salah no fue fácil crecer con vitiligo ya que enfrentó a burlas y más cuando decidió convertirse en modelo. "He luchado durante 15 años para aceptarme y quererme como soy. Vivía en Alejandría y un día les conté a mis amigos que quería ser una modelo internacional. Pude ver una risa sarcástica en sus ojos y me preguntaron cómo pensaba lograrlo", recordó en el canal de YouTube Dose Of Emirates.

No obstante, vio que esta condición era una fotaleza: "Vivir con esta condición me ha hecho una persona mucho más fuerte. Siempre agradezco los días que pasan sin dificultades, pero también he aprendido a afrontar las subidas y los retos que he tenido que afrontar", acotó.

"Entiendo que todas las dificultades pasarán y no son permanentes y que las lecciones aprendidas son las que permanecen. Mi perspectiva ha cambiado, lo que viví en mi infancia se ha convertido en una bendición que me ha hecho más fuerte y menos afectada por las opiniones de los demás. Esta condición ha mejorado mi vida", sostuvo.

Podcast recomendado Conexión, conversó con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 sobre sus expectativas de representar al Perú en el Miss Universo que se realizará en noviembre en México. Tatiana, modelo y actriz, dijo que toma con responsabilidad su elección, qué pondrá todo su esfuerzo por cumplir un buen papel, que se preparará muchos más y qué desde su posición tratará de ayudar a los que lo necesiten. Leer más Conexión | programa Miss Perú 2024, Tatiana Calmell en Conexión