Modelo de 80 años compite por la corona de Miss Corea y busca un lugar en el Miss Universo 2024

Choi Soon-hwa, de 80 años, hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en competir en el certamen de belleza que selecciona a la representante de Corea del Sur para Miss Universo 2024. La surcoreana, que se medirá a otras 32 modelos, demuestra que la belleza no tiene edad.

Originaria de Seúl, la capital del país, Choi nació durante la Segunda Guerra Mundial y vivió los desafíos de la Guerra de Corea. Actualmente reside en Incheon, es madre de dos hijos y abuela de tres nietos; y anteriormente trabajó como enfermera.

"Nací y crecí en una época muy difícil y todavía tengo esa resiliencia para luchar, para sobrevivir a mis propias batallas. Pero la generación joven no tiene idea", dijo Choi Soon-hwa a The Washington Post. Según CNN, uno de sus pacientes le sugirió que debería convertirse en modelo.

Choi recordó que en su niñez había tenido interés por la moda y la actuación, pero con el tiempo había dejado atrás esas pasiones. Al escuchar la sugerencia, revivió su sueño de infancia y decidió hacerlo realidad. Más tarde, al ver a una modelo mayor en un programa de televisión, se sintió inspirada. Contactó al canal y logró obtener el nombre de la agencia donde aquella mujer había aprendido a desarrollar su confianza.

"Nunca había caminado en línea recta hasta mis 70 años. Caminar como modelo, posar y sonreír eran difíciles para mí. Practiqué caminar, posar y sonreír todas las noches desde la media noche hasta la 1:30 a.m. por dos años", dijo. Después de que la organización de los certámenes de belleza eliminara el límite de edad, Choi Soon-hwa se animó a participar.

Por otro lado, expresó que no teme perder la corona en el Miss Corea 2024, que se celebrará el 30 de septiembre. "Una Miss Universo puede hacer esto, pero no me preocupa perder. Encontraré otra oportunidad para internacionalizarme", agregó.

Choi Soon-hwa es concursante de Miss Universo Corea del Sur.Fuente: @soonhwa01

Choi Soon-hwa compartió sus secretos de belleza

La modelo surcoreana también comentó a The Washington Post que no es fanática del ejercicio, pero atribuye su buena forma física a su rutina diaria de estiramientos y a caminar 40 minutos tres veces por semana. Respecto a su piel con pocas arrugas, señaló que es el resultado de una rutina minimalista con pocos productos.

Además, Choi reveló que su dieta se basa principalmente en platos vegetarianos coreanos, con algo de pescado y pollo. Un ingrediente que nunca falta en sus comidas es el ajo marinado en una mezcla de agua con perilla, soja, vinagre y un toque de azúcar.

La surcoreana llegó a la final del Miss Corea del Sur demostrando que la belleza no tiene edad.Fuente: @soonhwa01

¿Quiénes son las misses que rompen estereotipos de edad?

Aparte de Choi Soon-Hwa y Marissa Teijo, primera concursante de Miss Texas en tener más de 25 años; en Argentina, la abogada y periodista de 60 años Alejandra Rodríguez cumplió uno de sus sueños de su adolescencia: fue coronada como Miss Buenos Aires. Divorciada y sin hijos, ganó el título frente a otras 34 participantes que aplaudieron este hito.

"Trato de comer comida orgánica, sin pesticidas. Como frutas, verduras y carne. Antes era vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos", manifestó la ganadora al programa LUM resaltando que es mejor ir a un especialista. Por otro lado, comentó que es importante hacer ejercicios: "Al menos tres veces por semana, salgo a caminar y a trotar. Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar".

Lo mismo sucedió en Ecuador después de seleccionar a una candidata de 46 años. Yajaira Quizhpi, una ingeniera química nacida en la ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar, y madre de un niño de 11 años.

"Las organizaciones están evolucionando y abrazando los cambios para fomentar la inclusión. Me siento honrada de tener esta oportunidad. Hemos derribado barreras y, como mujeres, avanzamos sin miedo al juicio ajeno", afirmó a CNN. “La experiencia ha sido gratificante. Me ha enriquecido personalmente. Me han apoyado mi esposo y mi hijo", añadió.

