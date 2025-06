Miss Grand International: Christine Opiaza, la sucesora de Luciana Fuster, ya está en Tailandia para asumir la corona

La filipina Christine Opiaza será coronada oficialmente este martes como Miss Grand International 2024. Asume el título tras la polémica salida de Rachel Gupta.

Lista para brillar. Christine Opiaza, representante de Filipinas y primera finalista del Miss Grand International 2024, ha llegado a Tailandia para asumir oficialmente el título que deja vacante Rachel Gupta. A sus 26 años, Opiaza se convierte en la sucesora de la peruana Luciana Fuster y se prepara para uno de los reinados más breves —pero probablemente más comentados— en la historia reciente del certamen.

Su ascenso no fue por la vía tradicional. El miércoles 28 de mayo, Rachel, quien había sido coronada en octubre del año pasado, sorprendió al mundo al anunciar su renuncia. En un video publicado en YouTube, denunció maltrato psicológico, manipulación, abandono e incluso la falta de pagos por parte de la organización del Miss Grand International (MGI). Según su testimonio, fue dejada sola en una casa sin comida ni utensilios para cocinar.

Horas después, MGI emitió un comunicado en el que desmintió las declaraciones de Gupta y aseguró que su destitución ya había sido decidida previamente por incumplimientos contractuales, conducta no profesional, amenazas y uso injustificado de recursos. Además, confirmó que Christine sería coronada como la nueva reina en una ceremonia programada para el 3 de junio en Bangkok.

La organización afirma que destituyó a Gupta por "incumplimiento de responsabilidades" y actos no autorizados.Fuente: Instagram: @missgrandinternational

"Mi vida ha dado un giro de 180 grados"

En medio de esa tormenta, Christine Opiaza aterrizó en Bangkok el lunes y fue recibida por la prensa local. Visiblemente emocionada, habló por primera vez como la nueva reina. “Mi vida ha dado un giro de 180 grados. No sé cómo sentirme. Estoy emocionada, sí creo que fue el destino. Este es un momento histórico para todos los filipinos”, dijo ante las cámaras de ABS-CBN News.

Al ser consultada por cómo se enteró del cambio, la filipina explicó: “Abrí mis redes sociales y vi las noticias. Llamé a Teresa Chaivisut (vicepresidenta de MGI) y ahí supe que teníamos que hablar sobre lo que había ocurrido”.

Opiaza dejó claro que, aunque no esperaba esta oportunidad, estaba lista para asumirla. “Claro que tuve emociones encontradas, pero no podemos dejar el trono sin una reina. Este será el reinado más corto, creo, pero será un gran reinado para todos los filipinos... todos tuvieron parte en esta competencia, también todas las filipinas que han pasado antes por el mismo escenario y que ablanaron el camino para que yo esté aquí".

La coronación de Christine Opiaza como Miss Grand International 2024 será el 3 de junio en Tailandia.Fuente: Instagram: @missgrandinternational

“Solo estoy haciendo mi trabajo”

Con serenidad y cautela, la nueva Miss Grand International evitó entrar en polémicas sobre la anterior reina. “Durante la competencia vi a Rachel trabajar duro por la corona. Respeto su decisión. Todos tenemos diferentes lados de la historia. No estoy en la posición de decir nada más. Respeto a Rachel y a la organización. Solo estoy haciendo mi trabajo”, aseguró.

También se mostró consciente de que su coronación no estará exenta de críticas. “Sabía que iba a haber mucho odio. En cualquier cosa que hagamos, siempre habrá personas que no te apoyen. No presto demasiada atención, aunque he visto algunos mensajes. Hay mucho odio, pero también mucho amor”.

A pesar de las circunstancias, Christine Opiaza ha dicho que usará su breve tiempo como Miss Grand International 2024 para alzar la voz “contra la guerra y la violencia”, como dicta el lema del certamen.

