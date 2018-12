El Miss Universo 2018 se celebra este domingo, pero antes el Perú ya puede ir cantando la victoria de nuestas reinas. Las modelos Estefanía Olcese y Janet Leyva triunfaron en los certámenes internacionales de Miss Atlántico Internacional y Top Model of The World 2018.

Jessica Newton, quien se encuentra en Tailandia junto con Romina Lozano para el Miss Universo 2018, celebró la victoria peruana en ambos concursos de belleza. "¡Día de triunfos! Misses peruanas para el mundo", escribió la entrenadora de modelos.

Mira el momento en el que Estefania Olcese es coronada en el certamen que se realizó en Uruguay:

Este es el momento en el que Estefania Olcese triunfa y es coronada como Miss Atlántico Internacional. | Fuente: Instagram Jessica Newton

Estefanía Olcese agradeció a Jessica Newton y celebró la primera corona de Miss Atlántico Internacional para el Perú. "Hemos estado luchando por este triunfo y lo conseguimos. Ya llegó al Perú para celebrarlo juntos", dijo la reina en un video publicado en Instagram.

Por su parte, Janet Leyva aseguró que quedarse con el certamen Top Model of the World 2018 fue algo que le prometió a Jessica Newton, a quien también agradeció. "No puedo creerlo, estoy demasiado emocionada. Como te lo prometí por tu cumpleaños, ganamos", le dijo en un mensaje a Newton.

Janet Leyva, coronada Top Model of the World 2018, agradece a Jessica Newton luego de ganar el certamen. | Fuente: Instagram Jessica Newton

La victoria peruana en estos concursos eleva las expectativas por la participación peruana en el Miss Universo 2018 en Tailandia, donde la reina peruana Romina Lozano competirá contra las candidatas más fuertes del mundo, entre ellas la primera miss transgénero Ángela Ponce, entre otras.

HORA, FECHA Y CANAL DEL MISS UNIVERSO 2018



Perú: 7 p.m. del domingo 16 de diciembre. Al igual que Colombia, Ecuador y México.

Canal: TNT.

El Miss Universo 2018 ya tuvo sus primeras incidencias. Marie Esther Bangura, Miss Sierra Leona llegó tarde a la sede del certamen, por lo que quedó eliminada. Ella había viajado en barco rumbo a Tailandia el 2 de diciembre, pero se desconocía su paradero hasta que llegó el 11 de diciembre.

Por otra parte, la atención del público recaerá sobre Ángela Ponce, Miss España, la primera modelo transexual en participar por la corona de Miss Universo. Ella ha recibido el apoyo de las candidatas que participan en esta edición.