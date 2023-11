John Legend actuará en la ceremonia del Miss Universo 2023

A unas semanas de llevarse a cabo el Miss Universo 2023, la organización reveló quién será el artista encargado de animar la ceremonia.

“John Legend actuará en la 72° Competencia Anual Miss Universo. El ganador de EGOT, compositor, productor y activista se presentará en el escenario de El Salvador. ¿Qué canción esperas escuchar? Háganos saber en los comentarios a continuación”, se lee en la publicación.

Los comentarios no se hicieron esperar y los fanáticos pidieron que su emblemática canción All of Me es perfecta para amenizar el show. Paula Shugart, presidenta de la organización, confesó sentirse feliz de que el artista pueda formar parte nuevamente de esta experiencia:

"Conocí a John cuando actuó en el 2010. Desde entonces he sido una gran admiradora tanto de su música como de su labor benéfica y de impacto social. Sé que traerá algo muy especial en el escenario y llevará el evento a un nivel completamente nuevo", comentó.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que John Legend actuará en un Miss Universo, ya hizo lo propio en 2010. Ese año, se realizó en Estados Unidos donde la mexicana Ximena Navarrete se llevó la corona.

El sábado 18 de noviembre se llevará a cabo el Miss Universo 2023 en Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en El Salvador. La cita es desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

Las candidatas hispanas de Miss Universo 2023



Esta es la lista con las participantes que representarán a los países de habla hispana en el certámen de Miss Universo 2023.

Argentina

Yamile Dajud, 27.

De raíces colombianas, la reina de belleza representará a su país natal, Argentina.

Bolivia

Estefany Rivero, 26.

Es arquitecta y trabaja con la Fundación Armonía para preservar la guacamaya Barba Azul, ave endémica de Bolivia y en peligro de extinción.

Brasil

Maria Brechane, 19.

Modelo, actriz y estudiante de periodismo, la candidata también se destaca por hablar tres idiomas.

Chile

Celeste Viel, 24.

Ella es hija del presentador chileno Felipe Viel y la modelo Paula Caballero, quien fue Miss Chile en 1993.

Colombia

Camila Avella, 28.

La comunicadora social es la primera Miss Universo Colombia que es madre y esposa.

Costa Rica

Lisbeth Valverde, 28.

Su proyecto social 'Manos Unidas Costa Rica' aboga por la educación, la inclusión y la preservación del planeta.

Ecuador

Delary Stoffers, 23.

La participante de Guayaquil tiene como proyecto social enfocarse en apoyar a las madres solteras.

El Salvador

Isabella García-Manzo, 20.

Como la representante del país anfitrión, Isabella busca ser la primera salvadoreña en ganar la corona de Miss Universo.

España

Athenea Pérez, 27.

Hija de padre murciano y madre de Guinea Ecuatorial, la modelo tiene un doble grado en Marketing y Publicidad.

Guatemala

Michelle Cohn, 28.

Ella hizo historia como la primera mamá en ganar su certamen gracias a las nuevas reglas del Miss Universo.

Honduras

Zuheilyn Clemente, 22.

La presentadora de televisión de Tegucigalpa busca ser la primera Miss Universo hondureña.

México

Melissa Flores, 25.

Melisaa apoya la causa #NoMeLimites que se enfoca en generar conciencia para la prevención y protección contra la violencia doméstica.

Nicaragua

Sheynnis Palacios, 23.

Nacida en Managua, la nicaragüense es presentadora y licenciada en comunicación.

Panamá

Natasha Vargas, 25.

Su proyecto social Rutas de Esperanza busca salvaguardar la seguridad y dignidad de los inmigrantes en su país.

Paraguay

Elicena Andrada, 28.

Licenciada en Bellas Artes, la modelo también es artista de tatuajes.

Perú

Camila Escribens, 25.

Sobrina de la presentadora Rebecca Escribens, Camila ha sido finalista de Miss Perú en 2019 y 2021.

Puerto Rico

Karla Guilfú, 25.

Karla es fundadora de Comencemos a Sanar, una iniciativa social que busca educar sobre la salud y bienestar mental.

República Dominicana

Mariana Downing, 27.

La exnovia del cantante Marc Anthony nació en Estados Unidos, es de padre británico y madre dominicana.

Venezuela

Diana Silva, 26.

Tripulante de cabina y estudiante de publicidad, Diana busca ser la octava Miss Universo de Venezuela.