Laura Spoya: "Me dolió más perder 'El Gran Chef Famosos' que el Miss Universo"

Además de su faceta como periodista deportiva y conductora de un programa paranormal en el que "cazaba fantasmas", según sus propias palabras; la modelo y creadora de contenidos, Laura Spoya, reveló detalles de su participación en el reality de cocina El Gran Chef Famosos, el Miss Perú Universo y su debut en el cine con la película Prohibido Salir, del director Sandro Ventura.

Su camino hacia el Miss Perú comenzó de manera inesperada cuando recibió una llamada para competir en el certamen de belleza mientras vivía en México. Sin embargo, tuvo que lidiar con los fanáticos de estos concursos, quienes a veces emitían "comentarios ácidos". Esta experiencia la afectó profundamente, especialmente durante su participación en el Miss Universo, donde tuvo que enfrentar críticas y ataques en línea.

"O te quieren, o te odian. A mí no me querían en lo absoluto. Decían que no debí ganar. En ese momento no estaba acostumbrada al ataque cibernético, ni a las críticas. Me chocó. Llegué al Miss Universo leyendo todos los comentarios. Fue difícil", dijo en entrevista a El Comercio.

Su participación en el Miss Perú estuvo en riesgo

Un evento controversial que la involucró con Renzo Costa, entonces jurado del Miss Perú, casi la llevó a retirarse del concurso, aunque finalmente decidió mantenerse firme para no darle credibilidad a las acusaciones infundadas.

"Me molestó que mi integridad se viera dañada. Fue como dos días antes de la final. Fui a un festival importante de reggaetón, un género que me encanta. Jessica (Newton) (directora de Miss Perú) me dijo que no fuera, pero no le hice caso. Me fui bien camuflada y en el evento me encontré con Renzo Costa. Cada uno había ido por su lado. Lo saludé, y eso fue todo. Alguien nos tomó una foto. Sospecho quién fue, pero prefiero dejarlo ahí. Y es cierto, Jessica me recomendó retirarme, pero no quise porque era como darle la razón a toda esa gente que insinuaba cosas falsas", aseguró.

No le cierra las puertas a otros concursos de belleza

Laura Spoya dejó abierta la posibilidad de competir en el Señora Perú, resaltando su voluntad de aprovechar nuevas oportunidades. Sin embargo, reflexionó sobre los sacrificios que conlleva el título de reina de belleza y cómo eso la hizo sentir incómoda en ocasiones.

"Tomé una postura distinta. Obviamente, el hecho de ser Miss Perú te obligaba a comportarte a la altura de título. Hasta mi tono de voz era distinto. Tenía que ser más suavecito, más lindo. Todo me tenía que gustar. No podía dar entrevistas controversiales ni ser detractora. Tenía que mantener una postura muy neutral. Realmente, no me sentía cómoda", admitió.

Su paso por El Gran Chef Famosos

La ex Miss Perú reveló su amor por la comedia y el stand-up comedy, donde se siente cómoda riéndose de sí misma. También recordó su participación en programas como Esto es Guerra y El Gran Chef Famosos. Aunque disfrutó de la competencia en el reality culinario, confesó que sus nervios y miedo le impidieron ganar el programa de cocina.

"Ese (El Gran Chef Famosos) fue mi programa favorito, porque me gusta comer, además mi esposo es chef. Me gustó tanto que me metí a estudiar comida peruana y mediterránea internacional. Me obsesiono con las cosas que me gustan. Me dolió más perder El Gran Chef, que el Miss Universo. No gané porque me autosaboteé. La semana final me llené de miedo y nervios. Entraba a cocinar temblando y sentía que mi mente estaba nublada", reveló.

Finalmente, Laura Spoya habló sobre su debut actoral en la película Prohibido Salir y cómo esta experiencia la inspiró a explorar nuevos horizontes.

"El director Sandro Ventura me llamó durante la pandemia para participar en Prohibido Salir. Le dije que nunca había actuado, pero me hizo ver que sí porque actúo en los videos que comparto, creo personajes. Entonces, acepté la propuesta y estoy feliz de haberlo hecho. Me gustó la experiencia", sentenció.