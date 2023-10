Murió la ex Miss Uruguay Sherika de Armas a los 26 años

Después de batallar durante un tiempo contra el cáncer de cuello uterino, la ex Miss Uruguay Sherika de Armas murió a los 26 años.

La noticia fue confirmada por su hermano, Mayk, quien compartió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre. Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre”, escribió.

La muerte de Sherika de Armas causó conmoción en la industria de los certámenes de belleza ya que no solo era modelo, también una exitosa empresaria. La actual Miss Uruguay Carla Romero, compartió un mensaje despidiéndose de su colega: “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida”.

De la misma manera, la Miss Uruguay 2021 Lola de los Santos le expresó el pésame a la familia de Sherika de Armas: “Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que, por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan”, se lee.

¿Quién era Sherika de Armas?

En el 2015, la modelo fue elegida Miss Uruguay cuando tenía 18 años y representó a su país en el certamen internacional que se llevó a cabo en China. Sharika de Armas fue voluntaria en varias ONG entre ellas la fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay, y el Hospital Pereira Rossel.

Al momento de su coronación, expresó que su coronación servirá “para demostrarle al mundo con lo que Uruguay puede contribuir”. Además, se mostró feliz de haber ganado: “Es un sueño cumplido. Es precisamente a lo que aspiraba llegar. Es inexplicable describir lo que sentí cuando me llamaron para coronarme”.

Tras su paso por los certámenes de belleza, Sharika de Armas se volvió empresaria y se dedicó a vender productos para el cuidado de la piel, maquillaje y peluquería.