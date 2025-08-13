"La verdadera realeza se refleja en la integridad": candidata renuncia al Miss Universo Nicaragua a un mes de la final

La candidata por Granada anunció su salida a un mes de la gala final. La decisión llega tras una polémica en redes y sin una versión oficial sobre el motivo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo Alexssandra Montalván, representante de Granada en el Miss Universo Nicaragua 2025, anunció en sus redes sociales su salida del certamen de belleza, a solo un mes de la gala final. Ni la modelo ni los organizadores del concurso han explicado oficialmente las razones de la renuncia.

"Hoy concluyo este capítulo con gratitud por lo vivido y la certeza de que los sueños se honran también al saber cuándo dar un paso al lado. Una corona puede adornar, pero la verdadera realeza se refleja en la integridad, la coherencia y la paz interior", escribió en una publicación en Instagram.

En el mismo mensaje agregó: "La esencia no cambia, solo el escenario... No necesito una corona para ser reina porque mi propósito trasciende cualquier título y mi camino sigue iluminado por mis propios valores. Mi historia continúa, con la misma fuerza y la misma luz que me trajeron hasta aquí".

¿Por qué renunció Alexssandra Montalván?

Aunque no hay una versión oficial, la renuncia de Alexssandra Montalván llega después de que en redes sociales circulara una polémica fotografía publicada en su cuenta personal. En la imagen se la veía tomándose una selfie desde su automóvil, con gafas oscuras que reflejaban lo que parecía ser una caravana con banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Otro de los motivos que despertó críticas fue que, a diferencia de la mayoría de aspirantes a Miss Universo Nicaragua 2025 —quienes no han podido ingresar al país desde que la organización fue clausurada por el régimen sandinista—, Montalván, de 31 años, se desplazaba libremente desde Managua y publicaba imágenes desde la sala VIP del Aeropuerto Augusto C. Sandino.

Un año marcado por las renuncias

La salida de Alexssandra Montalván se suma a una ola de renuncias en certámenes de belleza. En junio, Libia Gavica dejó la corona de Mexicana Universal Sinaloa 2023; en julio, Alexandra Colton renunció al Miss Grand Perú-USA 2024 y a su participación en Miss Grand Perú. En mayo, Milla Magee, Miss Mundo Inglaterra 2024, y Yannina Jiménez, Miss Cosmo Paraguay 2025, también dejaron sus títulos.

Sin embargo, la renuncia más mediática fue la de Rachel Gupta, Miss Grand International 2024, quien acusó públicamente a la organización de maltratos físicos y psicológicos. Más tarde, el certamen aseguró que, en realidad, el título le había sido retirado y designó a Christine Opiaza como sucesora de Luciana Fuster, la anterior soberana.

¿Cuándo será el Miss Universo Nicaragua 2025?

La gala final del Miss Universo Nicaragua 2025 se celebrará el jueves 4 de septiembre en el James L. Knight Center, en Miami. La ganadora sucederá a Geyssell García, Miss Universo Nicaragua 2024, y buscará repetir la hazaña de Sheynnis Palacios, la primera nicaragüense en obtener la corona universal, en 2023.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis