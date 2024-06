Señora de las cuatro décadas: Yajaira Quizhpi, la primera candidata de 46 años en el Miss Universo Ecuador [VIDEO]

Yajaira Quizhpi representa a Sierra Region en el Miss Universo Ecuador. | Fuente: Instagram: @cnbecuador

Por primera vez en la historia, Miss Universo Ecuador ha seleccionado a una candidata de 46 años. Yajaira Quizhpi, una ingeniera química nacida en la ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar, y madre de un niño de 11 años, es la destacada representante de esta nueva era del certamen de belleza.



Desde que la organización internacional de Miss Universo eliminó los límites de edad en 2024, los países han tenido la libertad de seleccionar a sus participantes sin restricciones, permitiendo la inclusión de mujeres de todas las edades. Ecuador, respondiendo a esta apertura, ha seleccionado a su primera representante de 46 años.



"Las organizaciones están evolucionando y abrazando los cambios para fomentar la inclusión. Me siento honrada de tener esta oportunidad. Hemos derribado barreras y, como mujeres, avanzamos sin miedo al juicio ajeno", afirmó Quizhpi a CNN. “La experiencia ha sido gratificante. Me ha enriquecido personalmente. Me han apoyado mi esposo y mi hijo", añadió.



Sobre sus compañeras en el certamen, Quizhpi expresó su gratitud por el apoyo y el compañerismo recibido. “Me han recibido con mucho cariño, he visto compañerismo, hemos aprendido la una de la otra, de las experiencias positivas y negativas. Les agradezco a mis compañeras que siempre me han tenido mucho cariño. Ha sido una gran enseñanza de vida", concluyó.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Perú 2024 que tienen hijos?

En agosto de 2022, la organización de Miss Universo anunció que, por primera vez en su historia, las mujeres casadas, con hijos o embarazadas podrían aspirar a la codiciada corona de la mujer más bella. Esto representó un gran cambio en las estrictas reglas de la franquicia que solo permitían la participación de mujeres solteras y sin hijos.



La próxima edición de Miss Perú 2024, programada para el 9 de junio, abraza esta oportunidad con la presencia de candidatas que demuestran que se puede ser madre y conquistar las pasarelas al mismo tiempo. Una de ellas podría ser coronada Miss Perú Universo 2024 este domingo y suceder a Camila Escribens, ganadora de la edición 2023.



Entre las desafiantes que son madres de familia se encuentran Tatiana Merel, Lady Cervantes, Lisa Salazar y Giordana Carrillo. Además, las representantes de Loreto, Vanessa Medina, y Lima Centro, Alexandra Hayashi, también son madres orgullosas. "Muchas personas me decían que no lo iba a lograr por ser mamá joven, pero estoy aquí por mí y por mi hija", comentó Hayashi.

¿Cuándo y dónde será el Miss Perú 2024?

El certamen del Miss Perú 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. Con su rica historia y arquitectura impresionante, este icónico lugar será el escenario donde las participantes exhibirán su elegancia, talento y compromiso en la competencia por la corona de la mujer más bella de Perú.

¿Cómo ver el Miss Perú 2024?

El Miss Perú 2024 tendrá lugar el domingo 9 de junio en la Plaza Grau, en el Callao. En contraste con la edición anterior, Jessica Newton, la organizadora del evento, ha anunciado que este año no se transmitirá por ningún programa de televisión, sino que estará disponible para ver en el canal de YouTube oficial de Miss Perú.

