Donald Trump niega indulto a Sean 'Diddy' Combs tras recibir petición por carta desde prisión

Sean 'Diddy' Combs es un famoso rapero estadounidense y fundador de la discográfica Bad Boy Records .
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Sean 'Diddy' Combs cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser declarado culpable por dos cargos de trata de personas para ejercer la prostitución.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó otorgarle el indulto al rapero Sean 'Diddy' Combs después de recibir una petición por carta desde la cárcel, informó el mandatario en una entrevista publicada este jueves en The New York Times.

Trump aseguró que no concederá la solicitud de perdón presidencial ni al magnate musical ni a varias personas de alto perfil que se encuentran en prisión cumpliendo condena, como Nicolás Maduro o Dereck Chauvin, expolicía de Mineápolis condenado por el asesinato de George Floyd durante un arresto en 2020.

El líder republicano ha utilizado el poder ilimitado de clemencia presidencial para liberar de prisión a personalidades como el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien hasta el pasado diciembre estuvo condenado por estar detrás de las conspiraciones de narcotráfico "más grandes y violentas del mundo", según el Gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que no concederá la solicitud de perdón presidencial a ninguna persona de alto perfil.
Sean 'Diddy' Combs viene cumpliendo sentencia tras ser declarado culpable

Sean 'Diddy' Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, el artista musical, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

