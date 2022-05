Mon Laferte cumple 39 años este lunes 2 de mayo. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

Entre la música y la maternidad, la cantante chilena Mon Laferte cumplió 39 años este lunes con un día que arrancó desde muy temprano, según dejó ver a través de sus redes sociales, debido a su pequeño bebé, quien nació el pasado 10 de febrero.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tu falta de querer" compartió una fotografía en la que aparece con extractores de leche materna. En la leyenda, empezó felicitándose a sí misma por su onomástico que llega en una etapa muy especial para ella.

"Feliz cumpleaños a mí en esta nueva versión que se levanta a las 4.00 a. m. a hacerse extracciones", escribió. Y luego añadió: "Por cierto, cumplo 39 años. Pensé que a esta edad una ya se sentía adulta, pero me sigo sintiendo como una bebé".

Como se recuerda, el primer hijo de Mon Laferte es fruto de su relación con el músico Joel Orta, que pertenece a la banda Celofán y es su jefe de producción.





Mon Laferte compartió una fotografía sobre sus días como madre para saludarse por sus 39 años. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

Mon Laferte sobre la maternidad: "Etapa hermosa, pero demandante"



En febrero pasado, Mon Laferte publicó la primera fotografía junto a su hijo en su cuenta de Instagram. El post le sirvió para reflexionar acerca de la maternidad, una "etapa hermosa, pero demandante", comentó en la leyenda de su publicación.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas", sostuvo.

"El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!”, agregó en su red social.

Un año intentando tener su bebé

La cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo. "Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera", dijo entonces.

En aquella ocasión, Mon Laferte aseguró que llevaba un año intentando tener un bebé. "Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos", dijo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jueves 10 de febrero, la intérprete de "Tu falta de querer" dio a luz a su primer hijo. Ella dio a conocer esta noticia con un escueto mensaje por Twitter: "Ya soy mamá". Bastaron estas tres palabras para causar furor entre sus seguidores, quienes felicitaron a la artista.

