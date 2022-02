Mon Laferte comparte la primera imagen junto a su hijo Joel. | Fuente: Facebook | Mon Laferte

Mon Laferte compartió la primera foto de su hijo Joel a través de su cuenta oficial de Instagram. La cantante había anunciado el 10 de ferbero el nacimiento de su primogénito con un breve mensaje en Twitter, donde simplemente indicó: "Ya soy mamá".

En la instantánea se aprecia a la artista cargando a su bebé, quien aparece con una abrigadora manta. La artista chilena aprovechó la publicación para escribir un mensaje sobre cómo han sido sus primeros días como madre.

"ETAPA HERMOSA, PERO DEMANDANTE"

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas", sostuvo.

"El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!”, agregó en su red social.

LLEVABA UN AÑO INTENTANDO TENER UN BEBÉ

La cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo. "Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera", dijo entonces.

En aquella ocasión, Mon Laferte aseguró que llevaba un año intentando tener un bebé. "Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos", dijo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jueves 10 de febrero, la intérprete de "Tu falta de querer" dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el músico Joel Orta, que pertenece a la banda Celofán y es su jefe de producción.

