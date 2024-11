Mon Laferte anuncia presentaciones donde ella y el público estarán desnudos: "Será una gran oportunidad para sanar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mon Laferte ofrecerá una serie de presentaciones como parte de su exposición Autopoiética, el mismo título de su álbum galardonado con el Latin Grammy 2024 en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa.

Lo que hace singular esta propuesta, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Matucana 100 en Santiago de Chile, es que tanto la artista como los asistentes estarán completamente desnudos.

"Esta semana serán las performances en @matucana100 dentro del marco de mi Expo Autopoiética, y cantaré desnuda. Sí, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia. El arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera", expresó la chilena en su cuenta de Instagram.

Un desafío personal y colectivo

Aunque la idea de presentarse sin ropa le genera inseguridades, Mon Laferte ve esta experiencia como una buena oportunidad para "crecer" y "sanar".

"Me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (sí, todos estaremos desnudos) y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar, para entender que mi cuerpo y todos los cuerpos son hermosos, mi cuerpo me permite correr, respirar, sentir placer, ver las nubes, comer, cantar!...", señaló.

Fechas y participación

De acuerdo con el medio La Tercera, las presentaciones se realizarán del martes 19 al domingo 24 de noviembre, con cuatro funciones diarias. Las convocatorias serán anunciadas directamente por Mon Laferte en su cuenta de Instagram.

Para participar, los interesados deben adquirir una entrada y completar un formulario. De las solicitudes recibidas, se seleccionarán 15 personas por función mediante un sorteo aleatorio, y cada participante podrá asistir solo una vez.

Además, se ha dispuesto un estricto protocolo para garantizar la privacidad de los presentes: "estará prohibido tomar fotografías, grabar videos o audios". Por ello, los asistentes deberán entregar sus celulares al ingresar.