Subasta de cintas inéditas de Michael Jackson desata polémica: herederos del 'Rey del Pop' la califican de engañosa

Los herederos del fallecido cantante Michael Jackson expresaron su desacuerdo con la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll por haber anunciado la venta de "canciones inéditas" del 'Rey del Pop'. Según TMZ, los representantes del legado del artista dicen que esta subasta es un "triste intento de engañar al público".

El material en cuestión incluye dos cintas de casete que contienen 12 temas en los que el intérprete de Thriller trabajó a finales de los años 80 y principios de los 90, antes del lanzamiento de su álbum Dangerous. La casa de subastas fijó una oferta inicial de 85,000 dólares y estima que el precio final podría llegar a los 150,000 y 200,000 dólares.

Cabe mencionar que Dangerous es el octavo álbum de estudio del cantante estadounidense, publicado el 26 de noviembre de 1991 por Epic Records. El álbum produjo números uno como Black or White, Remember the Time, Jam, Who Is It y otros sencillos como Will You Be There, de la película Liberen a Willy (Free Willy).



Comprador no podrá difundir contenido de las cintas

Los herederos de Michael Jackson señalaron que las cintas son solo copias de las grabaciones maestras originales, las cuales siguen bajo su propiedad. En ese sentido, precisaron que el futuro comprador de estas cintas no tendrá derecho a reproducir ni a difundir públicamente la música contenida en ellas. Además, indicaron que el uso del formato de este tipo de cintas es "completamente obsoleto".

Por su parte, Dylan Kosinski, presidente de Gotta Have Rock and Roll, defendió la subasta, argumentando que el hecho de no poder reproducir o compartir las cintas las hace aún más valiosas, teniendo en cuenta que las grabaciones maestras todavía se mantienen en la bóveda del 'Rey del Pop'.

Las canciones fueron grabadas por Michael Jackson en colaboración con el productor Bryan Loren, quien habría proporcionado copias al consignador que ahora las pone en venta. A pesar de la polémica, la subasta sigue en pie y está programada para este miércoles 19 de febrero.

"Canciones inéditas de Michael Jackson con Bryan Loren, entre ellas “7 Digits”, “All The Truth You Need”, “Don't Believe It” y más", indica la descripción de la subasta.Fuente: Gotta Have Rock and Roll

Asunto legal atrasa estreno y pone en riesgo biopic sobre Michael Jackson

La esperada biopic de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, sufriría cambios importantes en su producción debido a un tema legal que pasó desapercibido al inicio de su realización. Su director, Antoine Fuqua, ya había terminado el rodaje, pero a finales de 2024 se anunció que la fecha de estreno, inicialmente prevista para abril, se postergaría hasta noviembre de 2025.

Según el medio Puck, esto se debe a que es necesario reescribir una parte importante del guion relacionada con la historia de Jordan Chandler, el joven que a principios de los años 90 acusó al 'Rey del Pop' de abuso. Este episodio era parte del tercer acto de la película, pero ya no podrá incluirse debido a un acuerdo legal entre los herederos de Jackson y la familia Chandler. En el documento, ambas partes se comprometieron a no representar o dramatizar este caso en proyectos futuros, ya sean audiovisuales o de otro tipo.

De acuerto con el informe, que también recoge TMZ, la trama de Michael comienza y termina con la acusación del entonces joven de 13 años. Esto implica que varias escenas tendrán que ser eliminadas, el guion reescrito, y el elenco deberá regresar al set para realizar nuevas grabaciones. El haber pasado por alto este detalle resultó ser un error costoso para una película con un presupuesto de 150 millones de dólares.

