Blake Lively retira dos cargos contra Justin Baldoni: ¿cuál es el motivo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A fines de 2024, la actriz Blake Lively acusó al actor Justin Baldoni, con quien protagonizó It ends with us, (Romper el círculo, por su nombre en español) de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" cuando rodaban la película.

En la batalla legal entre ambos, la esposa de Ryan Reynolds ha retirado la décima y undécima causa de acción por las que acusó a Baldoni de haberle infligido "intencionalmente" y "negligentemente" agravios emocionales, según recogen dos cartas de los equipos legales de ambos actores enviadas al juez.

En el documento remitido al juez a inicio de esta semana, uno de los abogados de Baldoni indicó que los representantes legales de Lively les informaron de que deseaba retirar sus acusaciones por "IED", es decir, Trastorno Explosivo Intermitente, que se caracteriza por episodios de agresión verbal o física que pueden causar angustia.

En la carta del equipo de Lively, enviada al juez el martes 3 de junio, se ha confirmado esta decisión por la que la actriz aceptó "voluntariamente" retirar sus demandas por daños emocionales el viernes, 30 de mayo, y que "lo hizo de buena fe para agilizar el litigio en el proceso contencioso ordinario dados los daños y perjuicios que prevé recuperar".

Esta respuesta se debe a que el abogado de Justin Baldoni sugirió previamente que dicha decisión se habría tomado para evitar cumplir con la petición al juez para que Lively facilitara información para identificar a quienes le dieron atención médica y los registros correspondientes sobre su salud mental.

El equipo legal de Lively aseguró que la actriz no se ha negado a revelar dicha información y fueron contundentes en su carta sobre las intenciones del equipo de Baldoni, al asegurar que la moción registrada solo tenía una única audiencia: "los medios de comunicación".

Sin embargo, el letrado de Baldoni señaló que la actriz "sólo está dispuesta a retirar sus demandas sin perjuicio", por lo que se "niega" a facilitar estos documentos y desea mantener el derecho a volver a presentar sus acusaciones en otro momento e, incluso, en otro tribunal.

Además, añade que "no puede tenerlo todo" y que, si quiere retirarlas, su cliente tiene derecho a "una desestimación con perjuicio" para garantizar que no se vuelvan a presentar, según la carta. La batalla legal entre Lively y Baldoni se remonta a finales de 2024, cuando la actriz denunció al actor y director de la cinta por acoso sexual y por comportamientos inadecuados durante el rodaje.

¿Cuándo será el juicio entre Baldoni y Lively?

Baldoni acusó a Lively de intentar "destruirlo" profesionalmente al colaborar con el diario The New York Times en un artículo que hablaba precisamente de la denuncia que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó al actor de acoso sexual y represalias.

Sin embargo, los abogados de Lively dicen que ella tenía "derecho legal a presentar su denuncia y divulgarla al público", incluyendo a la prensa.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively en su demanda, cuyo juicio se celebrará en marzo de 2026.

Denuncia contra Justin Baldoni empañó estreno de Romper el Círculo

Romper el Círculo se estrenó el pasado agosto y contó con un presupuesto de 25 millones de dólares, recaudando 351 millones de dólares en la taquilla global. Estuvo producida por Wayfarer y cofinanciada por Sony, pero su recorrido en los cines se vio manchado por el conflicto entre sus protagonistas.

"Lily Bloom se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propio negocio. Sin embargo, el primer amor de su vida retoma el contacto con ella, y Lily ahora no sabe qué hacer", se lee en la sinopsis de la película, inspirada en el libro del mismo título de la escritora estadounidense, Colleen Hoover.

Blake Lively es conocida por interpretar a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, la actriz nacida en Los Angeles también ha formado parte de A Simple Favor y El secreto de Adaline. En esta ocasión de la vida a Lily Bloom, la protagonista de la historia.

Además de ser el responsable por dirigir la cinta, Justin Baldoni también tiene un rol protagónico ante la cámara con el papel de Ryle Kincald, un exitoso hombre del que Lily se enamora.