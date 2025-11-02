Muere el rapero 'Baby Uiie', hijo de 'Big U', presunto líder de los Crips, tras ser baleado en Los Ángeles en Halloween

Jabari Henley, conocido en el medio artístico como 'Baby Uiie', murió a los 34 años tras un tiroteo ocurrido frente a una tienda en el sur de Los Ángeles.

El rapero Jabari 'Baby Uiie' Henley, hijo del productor musical y presunto líder de los Rollin' 60s Crips Eugene 'Big U' Henley, fue asesinado a tiros la noche del viernes 31 de octubre frente a una tienda de tabaco en el sur de Los Ángeles, según confirmaron fuentes familiares a TMZ.

La policía informó que los oficiales acudieron al cruce de las calles 69th Street y Figueroa Street poco después de las 11 p.m., donde encontraron a un hombre con múltiples heridas de bala. Los paramédicos declararon su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con testigos citados por medios locales, Jabari se había acercado a un vehículo momentos antes de que se escucharan los disparos. El atacante huyó de la zona, y hasta el momento no hay detenidos. Varios hombres fueron brevemente interrogados, pero no se realizaron arrestos.

¿Quién fue Baby Uiie?

Henley, de 34 años, era conocido en la escena del rap angelino por temas como Hood, en colaboración con HoodRich Pablo Juan y Kenny Beats.

Era hijo del influyente empresario musical Eugene 'Big U' Henley, fundador de Big U Enterprises y figura central tanto en la industria del rap como en la comunidad urbana de Los Ángeles.

Baby Uiie deja a sus hermanos Michael, Cherysh y Daiyan Henley, este último jugador de los Los Angeles Chargers de la NFL.

Desde prisión, el músico Luce Cannon, quien cumple condena junto a Big U en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles, expresó su dolor por la noticia. “Es devastador”, dijo a TMZ. “Estar tras las rejas lo hace aún más difícil, pero Dios no comete errores”.

El mensaje de su hermano Daiyan

Su hermano menor Daiyan Henley, linebacker de los Los Angeles Chargers, se despidió de 'Baby Uiie' con un emotivo mensaje en Instagram. El deportista acompañó sus palabras con fotos familiares de cuando eran niños junto a sus padres, Eugene y Stacey Henley, y sus hermanos Michael, Cherysh y Jabari.

“Este año me ha traído más dolor que alegría… pero esta ha sido la pérdida más dura. Mi familia se mantendrá firme porque eso es lo que somos. Te amo, hermano. Allah me bendijo con una noche más contigo y no sabía que al día siguiente ya no estarías”, escribió.

La sombra de 'Big U'

Eugene 'Big U' Henley, de 58 años, fue acusado a inicios de este año por los cargos de asociación ilícita, fraude, extorsión y malversación de fondos de caridad.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el presunto líder histórico de los Rollin’ 60s Crips dirigía su organización “como una mafia” desde los años ochenta.

Big U fue una figura influyente en el ascenso de artistas como Nipsey Hussle y Kurupt, y su nombre está ligado a la cultura del rap de la Costa Oeste tanto como a los problemas de violencia que marcaron varias generaciones en Los Ángeles.

