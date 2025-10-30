Muere de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de 'El príncipe del rap', a los 42 años

El actor estadounidense, recordado por su paso por El príncipe del rap, había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. Deja cuatro hijos tras su muerte.

Una exestrella infantil se ha apagado. Floyd Roger Myers Jr., actor recordado por interpretar al joven Will Smith en la serie El príncipe del rap, falleció a los 42 años. Según informó TMZ, el intérprete murió la madrugada del miércoles a causa de un infarto en su casa de Maryland, Estados Unidos.

Su madre, Renee Trice, confirmó la noticia al medio estadounidense y explicó que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. También contó que ambos habían conversado la noche anterior a su fallecimiento.

La hermana del actor, Tyree Trice, lo describió como “un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaron a todos los que lo conocieron”, en una publicación de GoFundMe creada para apoyar a la familia con los gastos funerarios. “Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos —Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox—, y nuestra familia enfrenta ahora la pérdida inimaginable de alguien que significaba todo para nosotros”, agregó.

Actores de El príncipe del rap que han fallecido

La muerte de Floyd Roger Myers Jr. ocurre apenas tres meses después de la partida de Malcolm-Jamal Warner, también parte del elenco de El príncipe del rap, quien falleció a los 54 años.

Entre las figuras de la recordada serie que también han partido se encuentran James Avery, el inolvidable Tío Phil, fallecido en 2013; John Wesley (Dr. Hoover), en 2019; y John Amos (Fred Wilkes), en 2024.

Floyd Roger Myers Jr. interpretó a un joven Will Smith en el episodio 'Will Gets Committed' de la tercera temporada de 'El príncipe del rap'.Fuente: NBC

¿Quién fue Floyd Roger Myers Jr.?

El actor debutó en televisión en 1992 interpretando a un joven Will Smith en El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel-Air, en inglés). Ese mismo año dio vida a Marlon Jackson de niño en la miniserie The Jacksons: An American Dream, junto a Angela Bassett, Vanessa Williams y Billy Dee Williams. Más tarde tuvo una breve aparición en la serie Young Americans (2000).

Tras su paso por la actuación, Myers cofundó la organización sin fines de lucro Fellaship Men’s Group, dedicada a promover la salud mental masculina. La entidad le rindió homenaje con un mensaje en redes sociales: “Descansa en paz, hermano. Nunca serás olvidado. La misión continuará en tu honor”.

En los últimos años, Myers enfrentó problemas de salud. En 2023 compartió en sus redes una fotografía junto a su familia en la que escribió: “Muchas cosas han cambiado, pero tanto sigue igual. ¡La familia sobre todo!”, acompañada de la firma pandilla Myers.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis