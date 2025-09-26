Muere una de las últimas estrellas sobrevivientes de 'El mago de Oz' a los 94 años

Elaine Merk Binder tuvo otros papeles en el cine, pero fue su participación junto a Judy Garland en El mago de Oz (1939) la que la hizo quedar en la historia del cine.

Mientras los seguidores del mundo mágico de Oz esperan la llegada de la secuela de Wicked este noviembre, Hollywood recibió una triste noticia: una de las últimas sobrevivientes de El mago de Oz (1939), la película que presentó ese universo fantástico en Technicolor, falleció a los 94 años.

Se trata de Elaine Merk Binder, quien interpretó a un Munchkin —los habitantes de la tierra de Oz— cuando tenía apenas 8 años, compartiendo escena con la inolvidable Judy Garland. Murió el 21 de septiembre, según informó su hija Annette Phillips, aunque la causa del deceso no ha sido revelada.

Binder había hecho la audición en 1938 y fue seleccionada junto a otros ocho niños para formar parte del elenco. Con su partida, solo dos intérpretes de los Munchkins siguen con vida: Priscilla Ann Montgomery Clark, de 96 años, y Valerie Lee Shepard, de 94.

Elaine Merk Binder, one of the last surviving actors from ‘The Wizard of Oz’, has died at the age of 94. pic.twitter.com/iMFmNtaHIs — Nitin Singh 🍃 (@Kohlliers) September 22, 2025

¿Quién fue Elaine Merk Binder?

Nacida en 1930, Binder inició su carrera en Hollywood con apariciones no acreditadas en películas como Nothing Sacred (1937), The Adventures of Tom Sawyer y The Sisters (ambas de 1938). Al año siguiente obtuvo su papel más recordado: El mago de Oz, de Victor Fleming. También participó en The Star Maker (1939) y Barnyard Follies (1940).

En El mago de Oz, Binder aparece en la célebre escena en la que Dorothy Gale (Garland) llega a Oz y conoce a Glinda, la bruja buena (Billie Burke). También participó en la secuencia musical Come Out, Come Out y fue una de las bailarinas en We’re Off to See the Wizard, antes de que Dorothy emprendiera su viaje a la Ciudad Esmeralda.

Aunque Paramount le ofreció un contrato en la adolescencia, Binder decidió abandonar la actuación y priorizar su educación. Estudió música y educación en el Occidental College y el Cal State de Los Ángeles, donde obtuvo una maestría en 1953. Más adelante se especializó en informática y teología, y trabajó como consultora en la Universidad del Sur de California y en First Interstate Bank.

Sin embargo, Binder nunca se desligó del todo del clásico de 1939. Participó en documentales y encuentros de fanáticos, y en 2024 apareció en el documental para televisión Mysteries of Oz, donde recordó su experiencia en el set.

Mira el traíler de El mago de Oz a continuación...

