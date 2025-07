Miedo y desconcierto: muere investigador paranormal que exhibía la verdadera muñeca Annabelle en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dan Rivera, un investigador de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (New England Society for Psychic Research, NESPR), murió el domingo 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, (EE.UU.) mientras participaba en la gira Devils on the Run, donde se exhibía la famosa muñeca Raggedy Ann conocida como Annabelle, que inspiró la saga de películas de El Conjuro.

Según informó el Evening Sun, paramédicos acudieron a un hotel de la zona, donde practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) a un hombre de 54 años, edad que coincide con la de Rivera.

La NESPR confirmó su fallecimiento el lunes 14 de julio mediante una publicación en Facebook, en la que lo describieron como un amigo, compañero y apasionado del estudio de fenómenos paranormales.

"Estamos con el corazón roto y aún procesando esta pérdida. Dan creía verdaderamente en compartir sus experiencias y en educar a las personas sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión tocaron a todos los que lo conocieron", expresó la organización.

Además de su trabajo de campo, Dan Rivera ayudó a difundir el trabajo de la NESPR a través de contenidos virales en TikTok que coprodujo y que alcanzaron millones de visualizaciones.

También fue productor consultor del programa de Netflix 28 Days Haunted, según su perfil en IMDb.

Las circunstancias de su muerte están siendo investigadas

El medio People intentó comunicarse con la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, así como con la Oficina del Sheriff y la Oficina del Forense del condado de Adams para obtener más información. Sin embargo, hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada.



La parada en Gettysburg de la gira Devils on the Run se llevó a cabo en el Orfanato Nacional de Soldados y fue organizada por el grupo Ghostly Images of Gettysburg, que también emitió un comunicado tras la noticia.

"Dan fue una figura destacada en la comunidad y será recordado por su amabilidad y liderazgo. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas", publicaron en sus redes sociales.

Rivera tenía más de diez años de experiencia en el campo de la investigación psíquica. Según el sitio web de la NESPR, nació en Bridgeport, Connecticut, y fue testigo de fenómenos paranormales desde joven en su propio hogar.

También sirvió en el Ejército de Estados Unidos y tenía conocimientos sobre santería, ritos y rituales.

¿Cuál es el origen de la muñeca Annabelle?

Durante la gira, Dan Rivera estaba a cargo de mostrar a Annabelle, una muñeca de modelo Raggedy Ann que, según la NESPR, está "poseída por una entidad maligna". La historia de esta muñeca se remonta a 1968, cuando fue entregada como regalo a una estudiante de enfermería. Desde entonces, se reportaron sucesos extraños en la vivienda que compartía con su compañera de cuarto.

De acuerdo con la organización, una médium les indicó que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle. Sin embargo, los sucesos se tornaron agresivos y las jóvenes recurrieron a Ed y Lorraine Warren, fundadores de la NESPR, quienes concluyeron que la muñeca estaba poseída. Desde entonces, "fue encerrada en una caja de vidrio para contener su espíritu".

La historia de Annabelle, junto a las investigaciones de los Warren, inspiró la franquicia cinematográfica El Conjuro.

