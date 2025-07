Supervisora musical de 'American Idol' y su esposo son hallados muertos en su casa: hay un sospechoso detenido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robin Kaye, supervisora musical del programa American Idol, y su esposo, el músico Thomas Deluca, fueron encontrados sin vida la tarde del lunes 14 de julio en su residencia del vencindario de Encino, ubicada en Los Ángeles (EE.UU.). Según People, la pareja presentaba heridas de bala en la cabeza.

Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron a la vivienda tras recibir una alerta de una persona cercana que había perdido contacto con la pareja y consideraba inusual la falta de comunicación.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles también acudió al lugar y confirmaron la trágica escena. Los cuerpos fueron hallados en habitaciones separadas.

Sospechoso detenido

De acuerdo con el informe, la Policía arrestó a Raymond Boodarian, de 22 años y también residente de Encino, como principal sospechoso del crimen. Según las primeras investigaciones, se presume que la pareja sorprendió al sujeto dentro de su casa y que la confrontación derivó en el homicidio.

Esto a raíz de que, cuatro días antes -el 10 de julio- la policía respondió a un posible intento de robo en la misma propiedad, aunque entonces no se encontraron signos de ingreso forzoso.

Ahora se cree que el sospechoso pudo haber ingresado por una puerta sin seguro. Por el momento, las autoridades no han establecido una relación clara entre el detenido y las víctimas.

"El sospechoso ya se encontraba dentro de la vivienda cuando las víctimas regresaron tras haber salido. Hubo una confrontación que terminó con sus muertes. Ambos murieron por múltiples disparos y el atacante huyó a pie", indicaron las autoridades.

La captura de Boodarian fue realizada sin incidentes por un equipo conjunto del LAPD, el FBI y otras divisiones especializadas. La investigación sigue en curso para determinar si el sospechoso tenía antecedentes relacionados con la vivienda o con la pareja.

¿Quiénes fueron Robin Kaye y Thomas Deluca?

Según la revista estadounidense, Robin Kaye tuvo una extensa carrera como supervisora musical en televisión. Formó parte de American Idol entre 2002 y 2023, y también trabajó en producciones como Lip Sync Battle, After the Sunset, The Singing Bee y Q’Viva!: The Chosen, además de certámenes como Miss USA y Miss Universo.

Su esposo, Thomas Deluca, fue un compositor y músico con una carrera reconocida. Su último álbum, Street Rock, fue lanzado en 2022.

Luego de la difusión de la noticia, la producción de American Idol lamentó la pérdida a través de un comunicado:

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Robin y su querido esposo, Tom. Robin fue un pilar fundamental de la familia Idol desde 2009 y fue profundamente querida y respetada por todos quienes trabajaron con ella. Siempre vivirá en nuestros corazones. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil".

