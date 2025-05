El payaso Pennywise vuelve más aterrador que nunca en la nueva serie de 'It': mira el tráiler oficial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Bill Skarsgård regresa como el temible payaso Pennywise en It: Welcome to Derry, la nueva serie precuela de HBO que estrenó su primer tráiler oficial en YouTube, y demás plataformas digitales, último martes 20 de mayo.

Ambientada en la década de 1960 (27 años antes de la trama de la primera película de It), la serie profundizará en los orígenes de Pennywise, el payaso, y la inquietante ciudad de Derry, Maine, donde existen circunstancias extrañas que involucran desapariciones.

Con la producción de Warner Bros y en la emisión de HBO, el primer tráiler muestra a un niño perdido en medio de la nieve que hace parar a un auto donde una pareja le muestra su ayuda para llevarlo con su familia. “Te llevaremos de vuelta con tus padres sano y salvo, ¿de acuerdo?”, le dice el hombre al pequeño, quien responde: “A cualquier lugar menos a Derry”.

Seguidamente, el adelanto revela a una joven pareja (Taylour Paige y Jovan Adepo) mudarse a la ciudad de Derry, siendo ignorados por una vecina que los mira con desprecio luego de que la dulce mujer la saluda.

Asimismo, el tráiler de Max expone a una antigua escuela donde un grupo de niños recuerda que hace cuatro meses desapareció una estudiante de rasgos asiáticos sin dejar rastro. “Ni siquiera encontraron el cuerpo”, dice uno de ellos mostrando los anuncios de búsqueda y la bicicleta que habría manejado la desaparecida. “Eso significa asesinato”, señala otro niño.

Primer vistazo de Bill Skarsgård como el payaso Pennywise en la serie IT: Welcome to Derry.Fuente: HBO

Gritos, desesperación y la aparición del payaso Pennywise

“Este asunto de los niños desaparecidos, ¿debo preocuparme?”, le dice el personaje de la actriz Taylour Paige al detective de Maine interpretado por Chris Chalk, quien investiga los extraños incidentes en la ciudad. “Nunca es mala idea mantener cerca a la gente que amas”, le dice una mujer a Paige.

De igual manera, el hijo de la joven pareja aparece en un río con el fin de buscar pruebas para mostrar a los adultos que algo raro sucede en Derry. Otro niño recuerda que ya pasaron cosas extrañas antes en la ciudad mientras un policía con una inquietante sonrisa aparece detrás de una puerta.

En otra escena, un jefe policial (James Remar) advierte al grupo de niños no entrometerse en las investigaciones que hace la Policía en la ciudad. No obstante, los jóvenes siguen investigando hasta legar a unas tuberías donde una cosa extraña parece salir de adentro.

Gritos, caída de objetos y sonidos terroríficos acompañan las escenas finales del tráiler donde los niños suplican por salir de una habitación. Acto seguido, el terrible payaso Pennywise (Bill Skarsgård) hace su aparición en la oscuridad de las alcantarillas dejando oír una risa aterradora.

Un grupo de niños viene investigando los extraños sucesos en la ciudad de Derry, Maine. | Fuente: HBO

¿Cuándo y dónde se estrena IT: Welcome to Derry?

La serie de terror IT: Welcome to Derry aún no cuenta con una fecha de estreno oficial. Sin embargo, People y Deadline confirmaron que la serie se transmitirá en HBO (televisión) y HBO Max (streaming) a finales de este 2025.

¿De qué trata IT: Welcome to Derry?

IT: Welcome To Derry es una nueva serie de HBO basada en la novela It de Stephen King, y será parte de una precuela. Es decir, varios años antes de la primera entrega en cines el 2017.

Andy Muschietti, director argentino de las dos películas de It, será el encargado de los cuatro primeros episodios de la serie teniendo también el rol de productor ejecutivo junto a Barbara Muschietti. También se contará con Jason Fuchs, coproductor de It: capítulo dos (2019).

"La serie comienza en 1962, en la época previa a los acontecimientos de la primera película de It, y cuenta los orígenes del payaso Pennywise", se lee en la sinopsis previa.

¿Quiénes actúan en la serie IT: Welcome to Derry?

Bill Skarsgård protagoniza la serie como el icónico payaso Pennywise. El actor estará acompañado de un elenco conformado por: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

Nueva serie IT: Welcome to Derry se estrenará en HBO a fines del 2025.Fuente: HBO

