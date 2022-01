Muere Kathryn Kates, una de las actrices de "Orange is the new black" | Fuente: Instagram | officialkathrynkates

La actriz Kathryn Kates, famosa por sus interpretaciones en las conocidas series de televisión "Orange is the New Black" y "Seinfeld", murió a los 73 años de edad tras años de lucha contra una enfermedad, según confirmaron sus representantes.

"Después de una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón, Kathryn falleció en paz el pasado sábado rodeada de su hermano Josh, su esposa Sue Ann y su hermana Mallory. Podemos confirmar que Kathryn tenía 73 años", dijeron sus representantes de la Headline Talent Agency a la cadena CNN.

Su lucha contra el cáncer

"Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos a ella aún más", explican sus agentes.

Al parecer, la artista estadounidense falleció este fin de semana en el estado de Florida.

Su carrera artística

La veterana actriz había participado en exitosas series de televisión como "Ley y Orden" ("Law and Order") o la precuela de "Los Soprano".

"Era increíblemente valiente, reflexiva, sabia y amorosa. Kathryn abordó cada papel que interpretó, así como su vida diaria, con la mayor pasión. Haremos todo lo posible para honrar su increíble legado. El mundo realmente perdió uno de los Buenos", subrayan sus agentes.

(Con información de EFE)

