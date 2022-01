La actriz surcoreana Kim Mi-soo murióde manera inesperada a los 29 años de edad. | Fuente: Facebook | Kim Mi-soo

La actriz surcoreana Kim Mi-soo murió de manera inesperada a los 29 años de edad, según confirmó la productora Landscape Entertainment, que, además, ha pedido a la prensa internacional evitar especulaciones o rumores sobre la causa del deceso por respeto a la familia de la artista.

"Les pedimos sinceramente que se abstengan de crear rumores o informes especulativos para que la familia en duelo, que está conmocionada y afligida, pueda conmemorar con reverencia a la fallecida. Según los deseos de su familia, el funeral se llevará a cabo en privado", se lee en el comunicado.

La joven estrella de la televisión surcoreana se había ganado la simpatía de miles de fanáticos de "Snowdrop", una serie de televisión dramática recientemente estrenada en Disney +, donde encarna a la estudiante Yeo Jung-min, un papel que la hizo reconocida a nivel internacional. También participó en grandes producciones como “Lipstick Revolution”, “Kyungmi’s World” y “Hi Bye, ¡Mama!".



LA CONTROVERSIA DE "SNOWDROP"

Kim Mi-soo era una joven promesa en el mundo de los dorama. En "Snowdrop" llegó a compartir pantalla con Jisoo, cantante de la reconocida banda de k-pop BlackPink. El estreno de la serie estuvo rodeado de controversia y recibió duras críticas por centrar su historia en la dictadura militar en los años 80 en Corea del Sur.

Si bien muestra una historia de amor entre Young Ro y Im Soo Ho, también exponen diferentes situaciones como el contexto social, político y la dura época que vivió Corea del Sur en aquel entonces.

Es así que el dorama ha sido acusado por tergiversar la historia y faltarle el respeto a las víctimas de las protestas contra el gobierno. Por esa razón, se recolectó 300 mil firmas a la Casa Azul (Casa del gobierno de Corea del Sur) con el propósito de cancelar la serie.

