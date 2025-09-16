Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Muere Robert Redford a los 89 años, informa The New York Times

El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años.
El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes a los 89 años. | Fuente: EFE | Fotógrafo: George Frey
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Actor, director y defensor del cine independiente, murió este martes a los 89 años en su hogar en Utah, según informó The New York Times.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Robert Redford, célebre actor, director y defensor del cine independiente, murió este martes a los 89 años en su hogar en Utah, según informó The New York Times. Su publicista, Cindi Berger, señaló que Redford falleció mientras dormía; no se ha revelado causa específica.

Fuertemente ligado al cine no solo por su trayectoria como actor —participó en películas emblemáticas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) o All the President’s Men (1976)—, también dejó huella como director. En 1980 ganó el Oscar por Ordinary People (1980), y más tarde contribuyó al fortalecimiento del cine independiente fundando el Sundance Institute.

En desarrollo…

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP08 | T1 | Parker, el criminal más duro de la ficción policíaca

Dentro de la primera hornada de escritores de novela negra estadounidense de los años 20, hace ya un siglo, que se formó en torno a la revista Black Mask, nació el género hardboiled, con personajes como Race Williams de Carroll John Daly o el agente de la Continental del gran escritor Dashiell Hammett. Eran detectives o justicieros urbanos caracterizados por golpear primero, incluso disparar primero, y preguntar después. Pero ninguno de esos personajes alcanzó la dureza implacable ni el nivel de violencia del personaje del que vamos a hablar: PARKER, un ladrón desalmado que protagonizó una veintena de novelas escritas por un autor bajo pseudónimo. A Parker y a sus salvajadas vamos a dedicarle el Código Pulp de hoy, contando con la colaboración de otro experto en hardboiled y erudito de la cultura popular, el guionista argentino Roberto Barreiro. Y a los controles, Chica Canela, sin cuya ayuda no somos nada.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Robert Redford In memoriam 2025

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA