Muere Robert Redford a los 89 años, informa The New York Times

Robert Redford, célebre actor, director y defensor del cine independiente, murió este martes a los 89 años en su hogar en Utah, según informó The New York Times. Su publicista, Cindi Berger, señaló que Redford falleció mientras dormía; no se ha revelado causa específica.

Fuertemente ligado al cine no solo por su trayectoria como actor —participó en películas emblemáticas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) o All the President’s Men (1976)—, también dejó huella como director. En 1980 ganó el Oscar por Ordinary People (1980), y más tarde contribuyó al fortalecimiento del cine independiente fundando el Sundance Institute.

