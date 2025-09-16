Adiós Robert Redford: Meryl Streep, Demi Moore, Leonardo DiCaprio y más despiden a la estrella de Hollywood

Figuras como Meryl Streep, Demi Moore, Leonardo DiCaprio y Morgan Freeman recordaron al actor y director fallecido a los 89 años, destacando su legado como artista, activista y pionero del cine independiente.

Este martes, Hollywood perdió a una de sus estrellas más legendarias. Robert Redford falleció durante la madrugada a los 89 años, según confirmó su representante. Con una carrera de más de seis décadas, el actor, director y fundador del Festival de Sundance se consolidó como un ícono del cine independiente.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos", señaló Cindi Berger, de la firma Rogers & Cowan PMK, en un comunicado compartido por The New York Times.

El Sundance Institute, creado por Redford en 1981, también expresó su pesar: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro fundador y amigo. Su visión de un espacio para las voces independientes inició un movimiento que inspiró a generaciones de artistas y redefinió el cine en Estados Unidos y en el mundo. Más allá de sus aportes culturales, extrañaremos su generosidad, curiosidad y espíritu rebelde”.

Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores de Hollywood, destacó: “Es imposible exagerar el impacto de Robert Redford en el mundo. Como cineasta, filántropo y actor, representó la esencia del cine. Su Festival de Cine de Sundance lanzó la carrera de innumerables realizadores y artistas. Lo extrañaremos profundamente”.

Hollywood lo despide con tributos

Las reacciones no se hicieron esperar. Meryl Streep, su compañera en África mía (1985), escribió en un comunicado: “Uno de los leones ha partido. Descansa en paz, mi querido amigo”.

Por su parte, Jane Fonda, quien compartió pantalla con él en Descalzos por el parque (1967), confesó: “Me golpeó fuerte esta mañana al leer que Bob se había ido. No puedo dejar de llorar. Fue una persona hermosa en todos los sentidos. Representaba a una nación por la que debemos seguir luchando”.

Leonardo DiCaprio lo recordó en Instagram como: “Actor, activista, ambientalista apasionado y defensor del arte. Su compromiso con el planeta y con inspirar cambios estuvo a la altura de su talento. Su impacto perdurará por generaciones”.

Demi Moore, su compañera en Una propuesta indecente (1993), también se despidió con un emotivo mensaje en redes: “El mundo ha perdido a un actor, director, esposo, padre y amigo increíble. El legado de Robert vivirá para siempre de muchas maneras, y llevaré los recuerdos que compartimos cerca de mi corazón. Lo que daría por un baile más”.

Más homenajes de colegas y amigos

Otros colegas también se sumaron al tributo. William Shatner, recordado por Star Trek, envió sus condolencias a la familia, mientras que Colman Domingo escribió en X (antes Twitter): “Gracias, señor Redford, por su impacto eterno. Se sentirá por generaciones”.

Morgan Freeman recordó su amistad: “Después de trabajar con Robert en Brubaker (1980), nos hicimos amigos al instante. Volver a coincidir en Una vida sin terminar (2005) fue un sueño hecho realidad. Descansa en paz, mi amigo”.

Por su parte, Julianne Moore confesó: “Fue la primera estrella de cine que amé. Era muy difícil comportarme con normalidad en su presencia”, mientras que Mark Ruffalo lo describió como “un verdadero héroe americano, un hombre que unió a la gente, practicó la empatía y creó organizaciones que mejoraron vidas”.

Octavia Spencer añadió: “Hoy perdimos a una leyenda. Redford no fue solo un ídolo de la pantalla, fue un narrador, un visionario y alguien a quien admiré profundamente. Su fuerza silenciosa vivirá en cada festival que apoyó y en cada artista que alentó”.

Desde España, Antonio Banderas también escribió en redes: “Nos deja Robert Redford, un icono del cine con mayúsculas. Actor, director, productor y fundador del Festival de Sundance. Su talento seguirá brillando en la memoria”.

"Ningún actor más icónico"

El actor Ethan Hawke destacó su papel como referente del cine independiente: “Redford fue nuestro mayor defensor del cine auténtico y un apasionado ambientalista. Su legado transformó nuestra cultura”.

El escritor Stephen King apuntó: “Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los 70 y 80. Difícil creer que tenía 89 años”. Por su parte, Jamie Lee Curtis dejó unas palabras breves pero contundentes: “Vida. Familia. Arte. Transformación. Defensa. Creación. Legado”; y el actor y director Ben Stiller compartió: “Ningún actor más icónico”.

Finalmente, James Gunn, director del nuevo Superman, expresó: “Él era LA estrella de cine, y será muy extrañado. Descansa en paz, Robert”, acompañando su mensaje con una lista de sus diez películas favoritas de Redford, entre ellas Capitán América: El Soldado de Invierno (2014).

