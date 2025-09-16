Últimas Noticias
Robert Redford: 10 películas para recordar a la leyenda de Hollywood y dónde verlas en streaming

Robert Redford interpretó al periodista Bob Woodward en 'Todos los hombres del presidente' (1976).
Robert Redford interpretó al periodista Bob Woodward en 'Todos los hombres del presidente' (1976). | Fuente: Warner Bros. Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

De vaquero rebelde en los sesenta a referente del cine independiente, repasamos diez de las películas más emblemáticas de Robert Redford y te contamos dónde verlas.

Hollywood pierde a una de sus figuras más queridas y respetadas. Robert Redford no solo fue protagonista de clásicos inolvidables, sino también director premiado y fundador del Festival de Sundance. Su legado abarca más de cinco décadas de cine, y estas diez películas son una muestra de su impacto.

Fue un carismático forajido en Butch Cassidy y Sundance Kid (1969), el astuto estafador de El golpe (1973), un tenaz periodista en Todos los hombres del presidente (1976) y un apasionado aventurero en África mía (1985). Su versatilidad lo hizo brillar en el western, el romance, el drama político y el cine de autor, consolidándolo como uno de los artistas más completas de la industria.

Mira estos tráilers y revive la carrera de Robert Redford...

Butch Cassidy y Sundance Kid (1969)

El western que catapultó a Redford al estrellato junto a Paul Newman. Su papel de Sundance Kid lo convirtió en ícono juvenil y la química entre ambos actores hizo de la película un clásico del cine estadounidense.

Dirige: George Roy Hill
Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross
Disponible en Disney+

El golpe (1973)

Clásico del engaño que le dio a la cinta siete Premios Oscar. Redford es el joven estafador que, junto a un veterano (Newman), urde una compleja estafa contra un capo; mezcla humor, ingenio y nostalgia de los años 30.

Dirige: George Roy Hill.
Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw
Disponible en Apple TV+

Nuestros años felices (1973)

Romance emblemático junto a Barbra Streisand que explora amor, política y la lista negra de Hollywood. Redford encarna al hombre que no siempre entiende las convicciones de su pareja; banda sonora inolvidable.

Dirige: Sydney Pollack
Actúan: Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman
Disponible en Apple TV+

Todos los hombres del presidente (1976)

Retrato del periodismo por excelencia: Redford interpreta a Bob Woodward en la investigación que destapó Watergate. Tenso, metódico y fundamental para entender la prensa investigativa.

Dirige: Alan J. Pakula
Actúan: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden
Disponible en Criterion Channel

Gente como uno (1980)

Debut como director y premio mayor: Redford ganó el Oscar a Mejor Director por este drama familiar. Explora la culpa y la fragilidad tras la pérdida de un hijo y la reconstrucción emocional.

Dirige: Robert Redford
Actúan: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton
Disponible en Apple TV+, RTVE Play

África mía (1985)

Epopeya romántica junto a Meryl Streep, film premiado que retrata la vida en Kenia y un amor imposible. Producción monumental que elevó la figura de Redford como corazón romántico.

Dirige: Sydney Pollack
Actúan: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
Disponible en Filmin

Una propuesta indecente (1993)

Polémico éxito de taquilla: Redford es el millonario que ofrece un millón de dólares por una noche con la esposa de una pareja. Drama moral sobre deseo, dinero y límites del amor.

Dirige: Adrian Lyne
Actúan: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson
Disponible en Mercado Play

Quiz Show: el dilema (1994)

Redford dirige este drama histórico sobre el amaño de concursos televisivos en los años 50. Reflexiona sobre ética mediática y fama; cosechó nominaciones y reconocimiento crítico.

Dirige: Robert Redford
Actúan: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes
Disponible en Disney+

El señor de los caballos (1998)

Redford dirige y protagoniza este melodrama sobre la sanación de una niña y su caballo tras un accidente. Reúne naturaleza, sensibilidad y una joven Scarlett Johansson en un rol clave.

Dirige: Robert Redford
Actúan: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill
Disponible en Prime Video

Todo está perdido (2013)

Tarea actoral extrema: Redford, solo en pantalla, vive una odisea en alta mar con casi ningún diálogo. Minimalismo extremo y tensión pura; su actuación fue aclamada internacionalmente.

Dirige: J. C. Chandor
Actúan: Robert Redford
Disponible en Prime Video

Robert Redford Películas y series

