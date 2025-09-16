Robert Redford: 10 películas para recordar a la leyenda de Hollywood y dónde verlas en streaming

De vaquero rebelde en los sesenta a referente del cine independiente, repasamos diez de las películas más emblemáticas de Robert Redford y te contamos dónde verlas.
Hollywood pierde a una de sus figuras más queridas y respetadas. Robert Redford no solo fue protagonista de clásicos inolvidables, sino también director premiado y fundador del Festival de Sundance. Su legado abarca más de cinco décadas de cine, y estas diez películas son una muestra de su impacto.
Fue un carismático forajido en Butch Cassidy y Sundance Kid (1969), el astuto estafador de El golpe (1973), un tenaz periodista en Todos los hombres del presidente (1976) y un apasionado aventurero en África mía (1985). Su versatilidad lo hizo brillar en el western, el romance, el drama político y el cine de autor, consolidándolo como uno de los artistas más completas de la industria.
Mira estos tráilers y revive la carrera de Robert Redford...
Butch Cassidy y Sundance Kid (1969)
El western que catapultó a Redford al estrellato junto a Paul Newman. Su papel de Sundance Kid lo convirtió en ícono juvenil y la química entre ambos actores hizo de la película un clásico del cine estadounidense.
Dirige: George Roy Hill
Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross
Disponible en Disney+
El golpe (1973)
Clásico del engaño que le dio a la cinta siete Premios Oscar. Redford es el joven estafador que, junto a un veterano (Newman), urde una compleja estafa contra un capo; mezcla humor, ingenio y nostalgia de los años 30.
Dirige: George Roy Hill.
Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw
Disponible en Apple TV+
Nuestros años felices (1973)
Romance emblemático junto a Barbra Streisand que explora amor, política y la lista negra de Hollywood. Redford encarna al hombre que no siempre entiende las convicciones de su pareja; banda sonora inolvidable.
Dirige: Sydney Pollack
Actúan: Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman
Disponible en Apple TV+
Todos los hombres del presidente (1976)
Retrato del periodismo por excelencia: Redford interpreta a Bob Woodward en la investigación que destapó Watergate. Tenso, metódico y fundamental para entender la prensa investigativa.
Dirige: Alan J. Pakula
Actúan: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden
Disponible en Criterion Channel
Gente como uno (1980)
Debut como director y premio mayor: Redford ganó el Oscar a Mejor Director por este drama familiar. Explora la culpa y la fragilidad tras la pérdida de un hijo y la reconstrucción emocional.
Dirige: Robert Redford
Actúan: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton
Disponible en Apple TV+, RTVE Play
África mía (1985)
Epopeya romántica junto a Meryl Streep, film premiado que retrata la vida en Kenia y un amor imposible. Producción monumental que elevó la figura de Redford como corazón romántico.
Dirige: Sydney Pollack
Actúan: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
Disponible en Filmin
Una propuesta indecente (1993)
Polémico éxito de taquilla: Redford es el millonario que ofrece un millón de dólares por una noche con la esposa de una pareja. Drama moral sobre deseo, dinero y límites del amor.
Dirige: Adrian Lyne
Actúan: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson
Disponible en Mercado Play
Quiz Show: el dilema (1994)
Redford dirige este drama histórico sobre el amaño de concursos televisivos en los años 50. Reflexiona sobre ética mediática y fama; cosechó nominaciones y reconocimiento crítico.
Dirige: Robert Redford
Actúan: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes
Disponible en Disney+
El señor de los caballos (1998)
Redford dirige y protagoniza este melodrama sobre la sanación de una niña y su caballo tras un accidente. Reúne naturaleza, sensibilidad y una joven Scarlett Johansson en un rol clave.
Dirige: Robert Redford
Actúan: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill
Disponible en Prime Video
Todo está perdido (2013)
Tarea actoral extrema: Redford, solo en pantalla, vive una odisea en alta mar con casi ningún diálogo. Minimalismo extremo y tensión pura; su actuación fue aclamada internacionalmente.
Dirige: J. C. Chandor
Actúan: Robert Redford
Disponible en Prime Video