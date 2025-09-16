Robert Redford: 10 películas para recordar a la leyenda de Hollywood y dónde verlas en streaming

De vaquero rebelde en los sesenta a referente del cine independiente, repasamos diez de las películas más emblemáticas de Robert Redford y te contamos dónde verlas.

Hollywood pierde a una de sus figuras más queridas y respetadas. Robert Redford no solo fue protagonista de clásicos inolvidables, sino también director premiado y fundador del Festival de Sundance. Su legado abarca más de cinco décadas de cine, y estas diez películas son una muestra de su impacto.

Fue un carismático forajido en Butch Cassidy y Sundance Kid (1969), el astuto estafador de El golpe (1973), un tenaz periodista en Todos los hombres del presidente (1976) y un apasionado aventurero en África mía (1985). Su versatilidad lo hizo brillar en el western, el romance, el drama político y el cine de autor, consolidándolo como uno de los artistas más completas de la industria.

Mira estos tráilers y revive la carrera de Robert Redford...

Butch Cassidy y Sundance Kid (1969)

El western que catapultó a Redford al estrellato junto a Paul Newman. Su papel de Sundance Kid lo convirtió en ícono juvenil y la química entre ambos actores hizo de la película un clásico del cine estadounidense.



Dirige: George Roy Hill

Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross

Disponible en Disney+

El golpe (1973)

Clásico del engaño que le dio a la cinta siete Premios Oscar. Redford es el joven estafador que, junto a un veterano (Newman), urde una compleja estafa contra un capo; mezcla humor, ingenio y nostalgia de los años 30.

Dirige: George Roy Hill.

Actúan: Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

Disponible en Apple TV+

Nuestros años felices (1973)

Romance emblemático junto a Barbra Streisand que explora amor, política y la lista negra de Hollywood. Redford encarna al hombre que no siempre entiende las convicciones de su pareja; banda sonora inolvidable.

Dirige: Sydney Pollack

Actúan: Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman

Disponible en Apple TV+

Todos los hombres del presidente (1976)

Retrato del periodismo por excelencia: Redford interpreta a Bob Woodward en la investigación que destapó Watergate. Tenso, metódico y fundamental para entender la prensa investigativa.

Dirige: Alan J. Pakula

Actúan: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden

Disponible en Criterion Channel

Gente como uno (1980)

Debut como director y premio mayor: Redford ganó el Oscar a Mejor Director por este drama familiar. Explora la culpa y la fragilidad tras la pérdida de un hijo y la reconstrucción emocional.

Dirige: Robert Redford

Actúan: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton

Disponible en Apple TV+, RTVE Play

África mía (1985)

Epopeya romántica junto a Meryl Streep, film premiado que retrata la vida en Kenia y un amor imposible. Producción monumental que elevó la figura de Redford como corazón romántico.

Dirige: Sydney Pollack

Actúan: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer

Disponible en Filmin

Una propuesta indecente (1993)

Polémico éxito de taquilla: Redford es el millonario que ofrece un millón de dólares por una noche con la esposa de una pareja. Drama moral sobre deseo, dinero y límites del amor.

Dirige: Adrian Lyne

Actúan: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson

Disponible en Mercado Play

Quiz Show: el dilema (1994)

Redford dirige este drama histórico sobre el amaño de concursos televisivos en los años 50. Reflexiona sobre ética mediática y fama; cosechó nominaciones y reconocimiento crítico.

Dirige: Robert Redford

Actúan: John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes

Disponible en Disney+

El señor de los caballos (1998)

Redford dirige y protagoniza este melodrama sobre la sanación de una niña y su caballo tras un accidente. Reúne naturaleza, sensibilidad y una joven Scarlett Johansson en un rol clave.

Dirige: Robert Redford

Actúan: Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill

Disponible en Prime Video

Todo está perdido (2013)

Tarea actoral extrema: Redford, solo en pantalla, vive una odisea en alta mar con casi ningún diálogo. Minimalismo extremo y tensión pura; su actuación fue aclamada internacionalmente.

Dirige: J. C. Chandor

Actúan: Robert Redford

Disponible en Prime Video

