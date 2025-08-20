Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Mundial de los Desayunos de Ibai: España y Francia se enfrentan en octavos con tostadas con jamón y croissant

España y Francia se enfrentan en octavos de final del Mundial de los Desayunos: tostadas con jamón vs. croissant.
España y Francia se enfrentan en octavos de final del Mundial de los Desayunos: tostadas con jamón vs. croissant. | Fuente: Tiktok: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español continúa con la primera edición del torneo gastronómico que reúne a 16 países para elegir el mejor desayuno del mundo. Esta vez, el duelo fue entre España y Francia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, sigue en marcha. La competencia, que busca elegir el platillo matutino más popular del mundo, abrió este lunes con un choque entre el pan con chicharrón de Perú y los chilaquiles de México. Ahora, el streamer anunció el siguiente duelo: España vs. Francia.

“Duelo clásico en todos los deportes”, anunció Ibai este miércoles en sus redes sociales. “En España tenemos tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva. En España hay muchos desayunos, pero para mí este es el más típico, con zumo de naranja… Por parte de Francia, el mítico croissant, los mejores del mundo a priori, acompañados de un café con leche”.

El Mundial de los Desayunos 2025 enfrenta a dos platillos clásicos de España y Francia.

El Mundial de los Desayunos 2025 enfrenta a dos platillos clásicos de España y Francia.Fuente: Tiktok: @ibaillanos

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

@ibaillanos

ESPAÑA vs FRANCIA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • España
  • Estados Unidos
  • Francia
  • Guatemala
  • Japón
  • México
  • Perú
  • Reino Unido
  • República Dominicana
  • Venezuela

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP08 | T1 | Parker, el criminal más duro de la ficción policíaca

Dentro de la primera hornada de escritores de novela negra estadounidense de los años 20, hace ya un siglo, que se formó en torno a la revista Black Mask, nació el género hardboiled, con personajes como Race Williams de Carroll John Daly o el agente de la Continental del gran escritor Dashiell Hammett. Eran detectives o justicieros urbanos caracterizados por golpear primero, incluso disparar primero, y preguntar después. Pero ninguno de esos personajes alcanzó la dureza implacable ni el nivel de violencia del personaje del que vamos a hablar: PARKER, un ladrón desalmado que protagonizó una veintena de novelas escritas por un autor bajo pseudónimo.
Código Pulp
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos 2025 Mundial de los Desayunos Ibai

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA