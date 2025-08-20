Mundial de los Desayunos de Ibai: España y Francia se enfrentan en octavos con tostadas con jamón y croissant

El streamer español continúa con la primera edición del torneo gastronómico que reúne a 16 países para elegir el mejor desayuno del mundo. Esta vez, el duelo fue entre España y Francia.

El Mundial de los Desayunos, organizado por Ibai Llanos, sigue en marcha. La competencia, que busca elegir el platillo matutino más popular del mundo, abrió este lunes con un choque entre el pan con chicharrón de Perú y los chilaquiles de México. Ahora, el streamer anunció el siguiente duelo: España vs. Francia. “Duelo clásico en todos los deportes”, anunció Ibai este miércoles en sus redes sociales. “En España tenemos tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva. En España hay muchos desayunos, pero para mí este es el más típico, con zumo de naranja… Por parte de Francia, el mítico croissant, los mejores del mundo a priori, acompañados de un café con leche”.

El Mundial de los Desayunos 2025 enfrenta a dos platillos clásicos de España y Francia.Fuente: Tiktok: @ibaillanos

¿En qué consiste el Mundial de los Desayunos?

Se trata de la primera edición de este torneo gastronómico en el que 16 países compiten en un formato similar al del Mundial de la FIFA, con fases de octavos, cuartos, semifinales y final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española... Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, explicó Ibai en sus redes.

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

Los 16 países en competencia son:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Japón

México

Perú

Reino Unido

República Dominicana

Venezuela

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

En esta edición, los duelos quedaron definidos de la siguiente manera:

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza a través de las redes sociales de Ibai: Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios pueden participar dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Hasta el momento, no se ha detallado cuánto tiempo durará cada etapa del torneo.

