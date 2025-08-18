Ibai organiza el 'Mundial de desayunos': Perú, con el pan con chicharrón, se enfrenta a México en octavos de final

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú y México se enfrentan en los octavos de final de un mundial, pero no de fútbol, sino de un inédito torneo denominado 'Mundial de los desayunos', organizado por el famoso streamer Ibai Llanos Garatea, conocido como Ibai, y donde se conocerá a la 'mejor gastronomía del mundo'.

Por medio de sus redes sociales, el célebre streamer español compartió la competencia de su 'Mundial de los desayunos' donde primero se enfrentan Perú y México en una votación desde este lunes 18 de agosto.

En el caso de la gastronomía peruana, Ibai presentó como desayuno el popular Pan con chicharrón. Mientras que, de parte del país azteca, la personalidad de Internet presentó a los Chilaquiles, un plato típico mexicano.

“Perú contra México. Octavos de final. Solo puede quedar uno”, comenzó diciendo Ibai a sus millones de seguidores.

“Cuidado con Perú. Chicharrón, camote frito y salsa criolla. Uno de los desayunos más típicos de Perú. O eso creo. Espero no estar equivocándome y que los peruanos no se estén enfadando”, comentó Ibai, quien ya lanzó el post para que las personas voten en su Instagram.

“Por parte de México. Uno de los desayunos más típicos: los Chilaquiles, que son totopos con salsa verde. También se puede hacer con salsa roja, carne y queso. Aquí lo tenemos, representando a México lindo”, añadió el streamer de 30 años.

Finalmente, Ibai precisó que para votar las personas deben buscar la bandera tanto de Perú como de México y elegir darle ‘Me gusta’ a una de ellas. “Quien tenga más votos, avanzará a los cuartos de final. Suerte”, concluyó.

¿En qué consiste el ‘Mundial de los desayunos’ de Ibai?

Ibai organizó la primera edición del 'Mundial de los desayunos' donde 16 países se enfrentarán para encontrar “la mejor gastronomía del mundo”. Para ello, el también presentador de esports utilizará un formato muy similar al de la Copa del Mundo donde habrá: octavos de final, cuartos de final, seminales y una final.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española. Para acabar con el debate, he creado el mundial de los desayunos”, anunció el youtuber en un video en su cuenta de Instagram donde dio a conocer cómo se hará la competencia.

Del mismo modo, Ibai informó que el torneo comenzará este lunes18 de agosto con Perú y México en el primer enfrentamiento.

“Será un mundial como el de toda la vida. Octavos de final. Cuartos de final. Semifinal, final y un ganador. Yo dejaré dos comentarios y ustedes votarán por el país que creen que merece pasar de ronda”, sostuvo.

¿Qué países se enfrentan en el "Mundial de los desayunos" de Ibai?

El 'Mundial de los Desayunos' tendrá a 16 países enfrentándose primero en los octavos de final en "un sorteo totalmente amañado". A continuación, revisa los duelos organizados por Ibai.

Perú vs. México.



Reino Unido vs. Argentina.



Colombia vs. Costa Rica.



Estados Unidos vs. Bolivia.



España vs. Francia.



Guatemala vs. Ecuador.



Japón vs. Chile.



Venezuela vs. República Dominicana.

¿Dónde ver y votar en el "Mundial de los desayunos" de Ibai?

Ibai permitirá a sus 12 millones de seguidores en Instagram poder ver, comentar y votar en el torneo denominado 'Mundial de los desayunos'. Si bien, el streamer no informó sobre una transmisión en vivo, las personas pueden entrar a sus redes sociales para ver cómo va la votación y revisar su cuenta oficial de Twitch e Instagram para enterarse sobre cualquier alcance del torneo.