Murió a los 49 años Sandra Reyes, actriz de 'Pedro el escamoso', tras perder la batalla contra el cáncer

Sandra Reyes, recordada por su icónico papel de Paula Dávila en la exitosa telenovela Pedro el escamoso, dejó un legado imborrable en la televisión latinoamericana. Su carisma y talento la convirtieron en una de las figuras más queridas por el público, marcando una era en las producciones dramáticas de la región.

La noticia de su partida ha generado conmoción entre colegas y fanáticos, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y homenajes. "Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos", mencionó su primo Nicolás Reyes a la cadena Noticias Caracol.

En los últimos meses, Sandra Reyes, de 49 años, había mantenido un perfil bajo sobre cómo sobrellevaba la enfermedad. Aunque luchó con valentía, finalmente perdió la batalla, dejando un vacío en el corazón de quienes la admiraban. Su legado vivirá a través de los personajes que encarnó y las memorias que construyó en la pantalla chica.

#ATENCIÓN | Murió la actriz Sandra Reyes, muy recordada en Colombia por su papel como la doctora Paula en Pedro el escamoso 👉 https://t.co/L0ENLIJNSp pic.twitter.com/Vr6TeyKEsM — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 1, 2024

Actores colombianos se despiden de Sandra Reyes

Miguel Varoni, quien le dio vida a Pedro Coral en Pedro el escamoso, trabajó de la mano con Sandra Reyes, por lo que le dedicó un sentido mensajes en sus redes sociales.

"Hasta siempre mi Doctora Paula… sumercé (usted) no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón", escribió junto a un video donde se ve las mejores escenas juntos en la famosa novela.

El reconocido actor colombiano Robinson Díaz también lamentó la pérdida de su colega y amiga: "Lamento mucho la muerte de mi compañera y gran amiga. Gran actriz y gran mujer".

Alina Lozano, que también trabajó junto a Sandra Reyes en Pedro el escamoso, compartió un mensaje en sus historias de Instagram: "Se nos fue una de las grandes, amigos (…) hace siete meses nos vimos sin pensar que sería tu despedida. Fue algo casual y terminamos disfrutando mucho (…) te quiero, Sandrita".

