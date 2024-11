Paul Teal, estrella de 'One Tree Hill', muere a los 35 años tras enfrentar cáncer de páncreas

El actor estadounidense, conocido por su papel de Josh en One Tree Hill y su participación en más de una decena de producciones, deja un vacío en televisión, cine y teatro. Sus compañeros de reparto lo despiden con emotivos mensajes en redes.

Paul Teal, quien interpretó a Josh en la famosa serie de televisión One Tree Hill, falleció el pasado viernes 15 de noviembre en un hospital de Raleigh, Carolina del Norte, tras enfrentar una batalla contra el cáncer de páncreas en etapa 4. El actor tenía 35 años.

La noticia fue confirmada por su pareja, la también actriz Emilia Torello, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram el domingo 17. "Era el hombre más reflexivo, inspirador, decidido y amoroso", escribió. Torello reveló a TMZ que el actor fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 en abril, enfrentando su enfermedad con valentía y sin rendirse.

"Te fuiste demasiado pronto, en una lucha que enfrentaste con valentía y sin rendirte. Aunque una parte de mí murió contigo, prometo encontrar la alegría en la vida con la misma pasión con la que tú viviste cada día", añadió Emilia junto a una conmovedora fotografía en blanco y negro de la pareja.

Paul Teal como Josh en One Tree Hill

Teal debutó en televisión con su papel recurrente como Josh en One Tree Hill, donde apareció en siete episodios. En la serie de televisión, su personaje busca una relación romántica con Alex, interpretada por Jana Kramer, antes de revelar que es gay.

Sophia Bush, protagonista de la serie, expresó su tristeza a través de sus historias de Instagram: “Profundamente triste al enterarme del fallecimiento de Paul Teal. Justo estamos comenzando a ver sus episodios de OTH en el podcast Drama Queens, y era un gran talento”.

Bethany Joy Lenz, quien interpretó a Haley James Scott, también le dedicó unas palabras en redes: “Paul Teal iluminaba una habitación sin esfuerzo. Su sonrisa brillante, su risa contagiosa y su corazón bondadoso hacían que quisieras estar cerca de él”.

Lenz describió al actor como carismático y natural en el escenario. Tuvo la oportunidad de dirigir un episodio de One Tree Hill en el que eligió a Teal para interpretar a Josh: “Con su sentido del humor y su disposición a sumergirse completamente en cualquier personaje, era perfecto para el papel. Siempre fue un placer trabajar con él”.

¿Quién fue Paul Teal?

Nacido en 1989 en Wilmington, Carolina del Norte, Paul Teal tuvo una carrera diversa que abarcó televisión, cine y teatro. Además de One Tree Hill, apareció en series como Good Behavior (2016), Shots Fired (2017), Dynasty (2019), Outer Banks (2021), The Staircase (2022) y George & Tommy (2023).

En el cine, formó parte del elenco de películas como Fear Street Part Two: 1978 (2021), Deep Water (2022) y Descendants: The Rise of Red (2024). Actualmente, también figura en The Hunting Wives, en etapa de posproducción.

En el teatro, Teal destacó en roles principales en producciones de gran renombre como Newsies, Sweeney Todd y Rent, que le valieron el reconocimiento en escenarios de Estados Unidos.

