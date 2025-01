"Fue muy valiente al asumir ese papel": creador de 'El juego del calamar 2' elogia a T.O.P por su actuación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thanos es un personaje ficticio proveniente del universo de Marvel, conocido como uno de los villanos más emblemáticos y poderosos. Sin embargo, su inclusión en el contexto de El juego del calamar 2 en Netflix es una mezcla inusual y creativa, dado que en la serie surcoreana es el nombre artístico de un rapero interpretado por T.O.P.

Con su cabello morado, quiso darle un toque personal como el villano de la UCM; sin embargo, en Squid Game (nombre de la producción en inglés), perdió su dinero en criptomonedas por lo que decidió ingresar a la competencia. Pese a que pertenece al grupo que quiere continuar con los juegos mortales, se ha ganado el cariño del público, además, algunos fanáticos lo calificaron como el mejor personaje de la historia.

Por ese motivo, el creador de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, confirmó que sí está inspirado en el malvado de Marvel. "El motivo por el que escogí llamarlo Thanos… Sé que no es un nombre que encaje del todo con un rapero, pero mi intención era crear un personaje al que los fans de todo el mundo pudieran adorar. Estoy muy agradecido por todo el cariño que está recibiendo", mencionó.

El cantante de K-pop T.O.P fue elegido para darle vida y, a pesar de haber estado alejado del mundo artístico durante años, si regreso dejó sorprendido a más de uno. "Creo que necesitó mucho coraje, de cierta forma, para interpretar a un personaje que, además, comparte varias similitudes bastante negativas con él mismo. Por eso pienso que fue muy valiente al asumir ese papel", agregó Dong-hyuk.

T.O.P habló sobre su personaje en El juego del calamar 2

El cantante estuvo alejado de la industria durante 11 años y su regreso a la TV generó revuelo. En la serie, interpreta a un rapero que, por su adicción a las drogas y a las criptomonedas, se llenó de deudas. Por ese motivo, T.O.P admitió que ponerse en la piel de Thanos le generó dudas por su historia.

"La oferta para interpretar a Thanos fue una propuesta intimidante. El personaje reflejaba aspectos de mi pasado que preferiría mantener ocultos", mencionó a The Korea Times, haciendo referencia a su condena por consumir marihuana durante sus días libres en el servicio militar en 2017. Este escándalo hizo que renunciara de manera definitiva al mundo del entretenimiento en 2020 y aseguró que no volvería a Corea del Sur.

No obstante, T.O.P aceptó el papel en El juego del calamar 2 por la confianza que el director Hwang Dong-hyuk depositó en él. "El director fue quien primero se acercó a mí. La confianza y la creencia que tenía en mí me dieron el coraje para aceptar este papel. Como actor, es mi deber devolver esa confianza con mi mejor actuación". Su preparación fue dura ya que tenía que superar su pasado, el cual también se ve reflejado en Thanos.

T.O.P. se rompió una costilla en las grabaciones de El juego del calamar 2

Contando sobre su experiencia en El juego del calamar 2 en el portal surcoreano Xportsnews, Im Si-wan, quien le da vida a Lee Myung-gi (Jugador 333), confesó que uno de sus compañeros se rompió la costilla en una de las escenas. En el capítulo final hay un enfrentamiento en el baño entre los participantes que no quieren continuar con los juegos y con los que sí.

Los que peleaban en eran Im Si-wan y Choi Soo-bong (T.O.P, su nombre artístico), pero conocido como Thanos, el jugador 230 en la serie, que terminó siendo la víctima mortal. De acuerdo con Si-wan, la escena donde su personaje y el de T.O.P se peleaban, provocó que su compañero terminara lesionado cuando uno cayó sobre otro.

Pese a que sentía dolor y no podía respirar bien, decidió continuar. "Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió una costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es. En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel", mencionó el actor al medio.

