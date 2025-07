Murió a los 87 años Connie Francis, cantante de 'Pretty Little Baby', éxito que se volvió viral en TikTok

La cantante estadounidense lanzó el famoso tema hace 63 años y en los últimos meses, la cantante fue el centro de atención en redes sociales y ganó nuevos fanáticos.

La música norteamericana ha perdido a una de sus grandes voces. Connie Francis, la intérprete que llegó a ser la primera mujer en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100, murió a los 87 años, después de que se informara que estuvo internada en un hospital por dolores extremos.

Fue Ron Roberts, presidente de su discográfica Concetta Records y amigo personal de la artista, quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Facebook: “Con el corazón encogido y una tristeza extrema les informo del fallecimiento de mi querida amiga Connie Francis. Sé que Connie aprobaría que sus fans estuvieran entre los primeros en enterarse de esta triste noticia. Más adelante daremos más detalles”.

Asimismo, a través de sus redes sociales, Connie Francis reveló a sus fans que estuvo sometiéndose a pruebas y chequeos para determinar las causas de sus dolores, sin embargo, mencionó que estaba “mucho mejor después de una buena noche”, pero finalmente, falleció.

Pretty Little Baby, de Connie Francis, se volvió viral en TikTok

En tiempos digitales, Francis volvió a ser noticia nuevamente después de que su canción Pretty Little Baby, que se estrenó en 1962, se convirtió en viral en TikTok. Muchos influencers y creadores de contenido utilizaron el tema para mostrar sus viajes, logros personales, y situaciones cotidianas.

Ante ello, la intérprete se mostró emocionada por que las nuevas generaciones sepan de esta canción. “A decir verdad, ¡ni siquiera me acordaba de la canción!”, dijo entre risas en una entrevista con People. “Tuve que escucharla para acordarme. Pensar que una canción que grabé hace 63 años está llegando al corazón de millones de personas es realmente impresionante. Es una sensación increíble”.

La primera mujer en ser la #1 en Billboard Hot 100

Pese al éxito de Pretty Little Baby, la canción que la llevó a lo más alto del Billboard Hot 100 fue Everybody’s Somebody’s Fool, tema que lanzó en 1969. Después repitió el plato con My Heart Has A Mind Of Its Own (que alcanzó el primer puesto tres meses después de Everybody’s Somebody’s Fool) y Don’t Break The Heart That Loves You.

¿Quién fue Connie Francis?

Su nombre real era Concetta Franconero y nació en Newark, New Jersey en 1937. A los cuatro años ya mostraba destreza en la música ya que participaba en concursos de talentos acompañada de su padre quien tocaba el acordeón y también cantaba.

Tiempo después apareció en el programa Startime Kids de la NBC, donde eligió Connie Francis como nombre artístico. En 1955, firmó un contrato con la disquera MGM Records, pero sus canciones no lograron el éxito esperado. Antes de ser despedida por la discográfica, su padre la animó a que grabara la canción Who's Sorry Now? en 1957, sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Pero fue gracias a que las grabaciones de sus canciones en otros idiomas que llegó a vender alrededor de 200 millones de discos. También apareció en películas como Where the Boys Are, una comedia romántica adolescente protagonizada por un joven George Hamilton.

Mientras saboreaba la fama, sufrió varios momento traumáticos. En 1974, fue víctima de una violación en su habitación en el motel Long Island. Tres años después, se sometió a una operación nasal que le hizo perder la voz temporalmente, y en 1981, su hermano George fue asesinado por la mafia.

Ese mismo año, decidió retomar su carrera, pero sus problemas psicológicos se lo impidieron. Su padre intentó ingresarla en varios hospitales psiquiátricos en vano y en 1984, intentó suicidarse. Todas estos pasajes en su vida las contó en su libro de memorias Who's Sorry Now?