Murió a los 88 años Kris Kristofferson, actor de 'Nace una estrella' y 'Blade'

Adiós a una leyenda del country y del cine. Falleció Kris Kristofferson, reconocido por su música y sus papeles en películas, dejando un legado imborrable en la cultura popular.

Kris Kristofferson, una de las voces más icónicas e influyentes de la música country y compositor de clásicos como Me and Bobby McGee, falleció a los 88 años, según informó su portavoz a la revista Rolling Stone. Además de su exitosa carrera musical, incursionó en Hollywood, donde ganó un Globo de Oro por su actuación en Nace una estrella (1976) (A Star is Born, por su nombre en inglés), junto a una entonces desconocida Barbra Streisand.

Más tarde, Ebie McFarland, vocera de la familia, confirmó que el artista murió el sábado 28 de septiembre en su casa en Maui, Hawai. Según el comunicado que compartieron en redes sociales, Kristofferson se fue en paz, rodeado por sus familiares; sin embargo, no se dio detalles de la causa del deceso.

"Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció pacíficamente. Estamos todos muy bendecidos por nuestro tiempo con él. Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que nos está sonriendo a todos", se lee en la descripción.

En el cine, además de su papel protagónico en Nace una estrella, participó en numerosas producciones, entre las que destacan la saga de Blade, Convoy, La puerta del cielo y muchas más.

La trayectoria de Kris Kristofferson

Kris Kristofferson es un cantautor, actor y músico estadounidense nacido el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas. Es ampliamente conocido tanto por su carrera musical como por su actuación en cine. Kristofferson es una figura clave en la música country y folk, y ha escrito muchas canciones influyentes, tanto para sí mismo como para otros artistas.

Kristofferson escribió canciones icónicas como Me and Bobby McGee, popularizada por Janis Joplin; Help Me Make It Through the Night, y Sunday Mornin' Comin' Down, interpretada por Johnny Cash. Fue miembro de The Highwaymen, un supergrupo de country que incluyó a leyendas como Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings.

Kris Kristofferson ha sido galardonado con varios premios Grammy a lo largo de su carrera, además de ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. Además de su música, Kristofferson también fue un actor exitoso, apareciendo en películas como A Star is Born (1976), por la cual ganó un Globo de Oro, y Pat Garrett and Billy the Kid (1973). También es conocido por su papel en la saga Blade, donde interpretó a Whistler.

Estudió en la Universidad de Oxford como becario Rhodes, un logro que rara vez se asocia con una estrella del entretenimiento. Antes de dedicarse a la música, sirvió como piloto de helicópteros en el ejército de los Estados Unidos. Kris Kristofferson es reconocido por su estilo lírico profundo, su voz ronca y su habilidad para fusionar la narración con la música country, además de ser una figura respetada en la industria del cine.

