Murió Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena

El padre de la icónica cantante tejana Selena murió a los 86 años. Su hijo, A.B. Quintanilla III, compartió la triste noticia en redes sociales.

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la fallecida leyenda de la música tejana Selena, murió este sábado 13 de diciembre.

La noticia fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla III, quien esta mañana la dio a conocer a través de Instagram. Junto a una fotografía de su padre, escribió: “Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.