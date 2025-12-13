Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Murió Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante Selena

Selena Quintanilla Pérez, conocida como Selena, fue una cantante estadounidense. Llamada la 'Reina de la música tejana'.
Selena Quintanilla Pérez, conocida como Selena, fue una cantante estadounidense. Llamada la 'Reina de la música tejana'. | Fuente: FB: Selena
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El padre de la icónica cantante tejana Selena murió a los 86 años. Su hijo, A.B. Quintanilla III, compartió la triste noticia en redes sociales.

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la fallecida leyenda de la música tejana Selena, murió este sábado 13 de diciembre

La noticia fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla III, quien esta mañana la dio a conocer a través de Instagram. Junto a una fotografía de su padre, escribió: “Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy”. 

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento. 

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Abraham Quintanilla Selena Quintanilla

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA