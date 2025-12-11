Murió el actor de voz de Sheen, el querido personaje animado de 'Jimmy Neutrón'

Jimmy Neutrón, la exitosa —y famosa— serie de Nickelodeon, perdió a la voz de uno de sus personajes más queridos por los fanáticos. Jeff García, el actor que interpretó a Sheen, falleció a los 50 años tras complicaciones en su salud a causa de una neumonía y un aneurisma detectado meses atrás, informó TMZ.

Asimismo, el portal internacional informó que el comediante estadounidense dejó de existir en la madrugada del último miércoles 10 de diciembre tras ser desconectado de un soporte vital en un hospital del sur de California. “Él estaba rodeado de sus familiares y amigos”, precisó el medio.

Del mismo modo, se conoció que Jeff García canceló varios de sus shows programados para noviembre y diciembre tras no sentirse bien.

“Fuentes nos informaron que Jeff García estuvo hospitalizado previamente alrededor del 20 de noviembre por neumonía. Se recuperó lo suficiente como para recibir el alta, pero su salud empeoró en las últimas semanas”, señaló TMZ.

Por otro lado, se supo que el actor ingresó al hospital el último lunes, pero que al día siguiente sufrió un colapso pulmonar que finalmente acabó con su vida.