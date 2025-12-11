Últimas Noticias
Murió el actor de voz de Sheen, el querido personaje animado de 'Jimmy Neutrón'

Jeff García fue la voz original de Sheen en la serie animada de Jimmy Neutrón.
| Fuente: Instagram (jeffgarciala)/Nickelodeon
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El comediante Jeff García falleció en un hospital en California tras una severa neumonía. Actor fue parte de la popular serie 'Jimmy Neutrón' en Nickelodeon.

Jimmy Neutrón, la exitosa —y famosa— serie de Nickelodeon, perdió a la voz de uno de sus personajes más queridos por los fanáticos. Jeff García, el actor que interpretó a Sheen, falleció a los 50 años tras complicaciones en su salud a causa de una neumonía y un aneurisma detectado meses atrás, informó TMZ.

Asimismo, el portal internacional informó que el comediante estadounidense dejó de existir en la madrugada del último miércoles 10 de diciembre tras ser desconectado de un soporte vital en un hospital del sur de California. “Él estaba rodeado de sus familiares y amigos”, precisó el medio.

Del mismo modo, se conoció que Jeff García canceló varios de sus shows programados para noviembre y diciembre tras no sentirse bien.

“Fuentes nos informaron que Jeff García estuvo hospitalizado previamente alrededor del 20 de noviembre por neumonía. Se recuperó lo suficiente como para recibir el alta, pero su salud empeoró en las últimas semanas”, señaló TMZ.

Por otro lado, se supo que el actor ingresó al hospital el último lunes, pero que al día siguiente sufrió un colapso pulmonar que finalmente acabó con su vida.

El comediante Jojo García, hijo del actor Jeff García, dio a conocer el fallecimiento de su padre.
| Fuente: Instagram (jeffgarciala)

Hijo de Jeff García despide al actor con emotivo post

El comediante Jojo García, hijo de Jeff García, confirmó el deceso de su padre con un sentido post publicado en Instagram. "Con un gran corazón, me gustaría informar a todos que mi padre, Jeff, ha fallecido", escribió García con un carrusel de fotos del actor.

Del mismo modo, destacó el rol de padre de Jeff García y lo importante que fue para que él pueda iniciar su carrera en la comedia.

"Él me enseñó tanto y me dio consejos para los que vivo cada día. Fue padre, hijo, tío, primo, hermano, pero, sobre todo, era mi mejor amigo. Lo llamaba todos los días. Le hablé de los planes que tenía en la comedia y mi vida. Él creyó en mí, de una manera que nadie más lo hizo", expresó Jojo.

En ese sentido, mencionó el talento de Jeff en el escenario, así como su rol en diversas series a finales de los 2000 sobresaliendo con su personaje de Sheen en Las aventuras de Jimmy Neutrón: el niño genio.

"Desde la actuación de voz hasta la comedia de stand up, mi padre brilló con su rápido ingenio, humor descarado y encanto. Ha causado un gran impacto en la vida de la gente internacionalmente, ya sea que creciste viendo a Jimmy Neutrón o compartieras una risa con él en uno de sus espectáculos", sostuvo.

Finalmente, el joven comediante pidió privacidad para él y su familia ante el deceso de su padre Jeff y agradeciendo también a sus seguidores por los buenos deseos.

Sheen fue uno de los grandes personajes animados de Nickelodeon.
| Fuente: Nickelodeon

Jeff García alcanzó la fama con Sheen, el personaje de Jimmy Neutrón

Jeff García es recordado por dar su voz a Sheen Estevez, el querido personaje de la serie animada Jimmy Neutrón: el niño genio, emitida en Nickelodeon

El actor interpretó al personaje desde su primera aparición en Nickelodeon y estuvo en la película de 2001, así como en las tres temporadas (59 episodios) en la serie Las aventuras de Jimmy Neutrón: el niño genio (2002-2006).

El personaje de Sheen, quien siempre tenía en la mano a su muñeco morado Ultra Lord, se volvió muy querido por los fans logrando un programa propio, con la misma voz de Jeff García, titulado Planeta Sheen, teniendo 26 episodios emitidos en Nickelodeon entre el 2010 y 2012. 

Aparte de Sheen, Jeff García también trabajó en la película Barnyard y en la serie de televisión que la acompaña Back at the Barnyard. Además, también estuvo en las películas Happy Feet y Marmaduke, así como en la comedia de acción real, Mr. Box Office.

"Jeff es un comediante que merece ser recordado", señaló Jamie Masada, dueño de la cadena de clubes de comedia Laugh Factory sobre el actor, quien fue un referente para la comunidad latina y para los aspirantes a comediantes en Estados Unidos.

Jimmy Neutron nickelodeon Jeff Garcia

