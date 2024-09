Murió Fernando Ponce de León, exflautista de Mägo de Oz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luto en el mundo del rock. El recordado flautista del grupo Mägo de Oz, Fernando Ponce de León, murió este viernes 20 de septiembre a los 59 años, según confirmó la banda a través de sus redes sociales. Compartiendo una imagen del músico en el escenario, se despidieron de él con un sentido mensaje.

"Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico. A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho", se lee en la descripción.

Por otro lado, el exvocalista de Mägo de Oz, José Andrea, también le dijo adiós a Fernando Ponce de León: "Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente, pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre, así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve", escribió en Instagram.

El exflautista del grupo Mägo de Oz, Fernando Ponce de León, falleció este viernes 20 de septiembre a los 59 años.Fuente: @magodeozoficial/The metal circus

¿Quién es Fernando Ponce de León?

En 1965, Fernando Ponde de León tocó con Mägo de Oz en la grabación de La leyenda de La Mancha y en 1999, se unió como flautista y otros instrumentos de viento como la gaita, la travesera y el pito castellano. El músico formó parte de las discografías más icónicas de la banda como Finisterra (2000), Gaia (2003), Belfast (2004), Gaia II: La Voz Dormida (2005), La Ciudad de los Árboles (2007) y Gaia III: Atlantia (2010).

Su presencia en las giras de la banda hizo que fuera reconocido a nivel internacional. Además, grabó los álbumes en vivo Fölktergeist (2002), A Costa da Rock (2002), Madrid Las Ventas (2005) y Barakaldo D.F. (2008). En 2010 dejó la banda para dedicarle más tiempo a su familia y se despidió de sus fans en el Festival Rock de Cervantes. En ese show, presentó a su sustituto, Josema.

Años después, se juntó con José Andrea (exvocalista de Mägo de Oz que se retiró en 2011) para publicar el disco Bienvenidos al Medievo (2019).

