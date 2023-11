Murió a los 53 años Francesc Picas, recordado integrante de Locomía

Un duro golpe ha recibido la cultura pop. Esta vez, Locomía ha perdido a uno de los grandes integrantes: Francesc Picas, quien murió este miércoles, 22 de noviembre, a los 53 años. Por medio de las redes sociales, la familia comunicó el deceso del cantante español.

“A todos los amigos y seguidores, la luz de Francisco se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad; permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amaban. La familia y amigos, ante esta situación tan dolorosa, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se conserve con todo el amor y respeto que tanto merece. Gracias por su comprensión y apoyo”, escribieron en el mensaje.

Como se recuerda, Francesc Picas se unió a Locomía cuando solo tenía 17 años, para ocupar el lugar de Xavier Font, el fundador, ya que él se iba a dedicar a manejar el grupo; por ello, Picas fue el candidato ideal.

Tras formar parte de la alineación, consiguió fama no solo en España, sino en todo el continente y Latinoamérica. Estuvo en la banda hasta fines de los 90 y muchos lo recordarán por Gorbachov y Terror visión. No obstante, a principios de los 2000, no volvió a Locomía y desapareció del ambiente artístico.

Locomía logró perdurar en el tiempo con hits como Rumba Samba Mambo, Loco Vox, Gorbachov, Niña, y en especial con Locomía, son clásicos que bailaron varias generaciones. Actualmente, y después de varios cambios de integrantes, el grupo realiza presentaciones con Félix Montás, Ricky Arenas, Alfon Pedrazuela y Eden Cañadas.

Biopic de Locomía

Una película en la que participan actores como el argentino Alberto Ammann y el mexicano Alejandro Speitzer narrará la historia del grupo español Locomía, cuya música tuvo gran éxito en América Latina.

Según informó la productora Nadie es perfecto, el proyecto ya inició su rodaje bajo la dirección del cineasta español Kike Maíllo. El elenco también incluye a sus compatriotas Jaime Lorente, Javier Morgade y Blanca Suárez.

La cinta se enfocará "sobre la música, el glamur, la familia, la ambición y la traición situada en los años 80" y abordará "los entretelones de la cultura de clubs, la edad dorada de las discográficas, la noche de la movida madrileña y la explosión de la música latina en Miami", destacó la productora en un comunicado.

Locomía fue un grupo de electro-pop fundado por los hermanos Xavier y Luis Font a mediados de los 80, junto a Manuel Arjona y Gard Passchier, radicados en la isla española de Ibiza y que alcanzó gran popularidad hasta principios de los 90, con una estética muy reconocible y coreografías con abanicos. Su agitada historia fue narrada en una serie documental estrenada el año pasado en Movistar+ y ahora da el salto a la ficción con la participación de Atresmedia, TV3 y Netflix.