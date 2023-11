Carlos Villagrán niega padecer cáncer de próstata: "Estoy perfectamente bien"

Luego de que medios internacionales comunicaran que Carlos Villagrán padecía de cáncer de próstata, el actor mexicano salió a desmentir esta noticia.

"Estoy perfectamente bien, feliz de la vida", mencionó el popular 'Quico'. "Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones", continuó.

Para calmar a sus seguidores, Carlos Villagrán, reveló que solo se ha sometido a unos chequeos y que su estado de salud es buena. Prueba de ello es que continuará trabajando y mencionó sus proyectos:

"Hoy estoy debutando en California, donde está Disneylandia, pero todo bien en todos los aspectos. Estoy bien conmigo mismo y agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje Quico y no tengo absolutamente nada", sostuvo a la producción de América hoy.

Carlos Villagrán seguirá interpretando a 'Quico'

El comediante mexicano Carlos Villagrán confirmó que continuará con su interpretación del divertido 'Quico', personaje de El Chavo del Ocho, pese al rumor de que se retiraría de los escenarios.

“Es mentira, no sé quién lo sacó (la noticia). Saben que hay de todo en las redes sociales, hasta mis hijos me hablaron diciéndome ‘oye papá ni siquiera a nosotros nos avisaste’, pero ni yo lo sabía”, contó el actor cómico a El Universal.

Sammily Villagrán, la hija del actor, desmintió que su padre vaya a dejar de interpretar a 'Quico', el querido personaje de la vecindad. En el programa televisivo Venga la Alegría de la cadema mexicana Azteca Trece, Sammily comentó que su padre está molesto porque su sobrino Ángel se hizo pasar por su hijo ante los medios para decir que 'Quico' se retiraba de manera definitiva.

"Está muy enojado, esta persona que dio la entrevista, se hace pasar por Ángel Villagrán como hijo, pero es sobrino. Le provoca que muchos empresarios le hablan para confirmar si cancelan fechas, obviamente no se retira".