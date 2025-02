Murió Humberto Yáñez, actor mexicano de 'Clase 406' y 'Rosa Salvaje'

El destacado actor, con una amplia trayectoria en telenovelas y cine mexicano, dejó una huella en la pantalla gracias a su versatilidad y talento.

El reconocido primer actor Humberto Yáñez falleció recientemente, según confirmaron la Asociación Nacional de Actores de México y la Academia de Cine a través de sus redes sociales. Ambas instituciones expresaron su profundo pesar por la pérdida del destacado histrión, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la televisión y el cine mexicano.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica con gran tristeza el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Humberto Yáñez. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, de parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz”, señala el comunicado oficial.

Humberto Yáñez se ganó el reconocimiento del público gracias a su participación en emblemáticas telenovelas como Rosa Salvaje, junto a Verónica Castro, Yo No Creo en los Hombres, Valeria y Maximiliano, Retrato de Familia, Amor Gitano y Clase 406, donde compartió créditos con Sherlyn y Anahí.

Además de su destacada carrera en la pantalla chica, incursionó con éxito en el cine, formando parte de películas como Amor, El Malogrado Amor de Sebastián y Somos lo que Hay.

En 2015, participó en el cortometraje Las Razones del Mundo, dirigido por Ernesto Martínez Bucio, el cual fue seleccionado para el Festival de Cannes en 2016. “La memoria del público mantendrá vivo su legado y talento”, destacó la Academia de Cine Mexicano en su mensaje de despedida.

¿Qué otros actores de Rosa salvaje han fallecido?

Renata Flores (2024)

Renata Flores, icónica actriz reconocida por sus papeles en las telenovelas mexicanas Vivan los niños y Rosa Salvaje, falleció el viernes 9 de febrero de 2024, en la ciudad de México, de acuerdo con información de Univisión y People. La actriz, quien tenía 74 años, pereció en la Casa del Actor donde estuvo refugiada los últimos tres años luego de que fuera rescata de las calles en diciembre del 2020.

Fue el youtuber mexicano Alejandro Zúñiga quien expuso en un video en sus redes sociales que la actriz Renata Flores vivía en su auto con dos mascotas cerca de la colonia Narvarte. El influencer pidió ayuda para la actriz debido a las precarias condiciones en las que vivía. Esto, hizo que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la acogiera en la Casa del Actor.

Jaime Garza (2021)

El actor Jaime Garza falleció el 14 de mayo de 2021 en su hogar a los 67 años, según su amiga y expareja, la también actriz Rosita Pelayo, y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México. "No sé de qué falleció, sé que tenía diabetes, lo acababan de operar hace como dos meses de su pierna, pero ya se me fue. Hablé con Ana Silvia (su hermana) y me dijo que fue esta mañana", aseguró Pelayo, su segunda esposa, en un programa de revista mexicano.

Nacido en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León (México), el actor era hijo del periodista Ramiro Garza y la poetisa Carmen Alardín y comenzó su carrera como actor de televisión en el programa infantil "Plaza Sésamo".

Raymundo Capetillo (2020)

El actor de telenovelas de Televisa, Raymundo Capetillo, murió el 14 de julio de 2020 a los 76 años tras haber sido diagnosticado y hospitalizado por coronavirus. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en sus redes sociales. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de ANDI Mexico, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raymundo Capetillo. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos", señalaron en Twitter.

