Emilio Montero sobre su personaje de venezolano en 'Pobre novio': "Fue con respeto y humildad"

El actor estuvo en el programa Así Somos, de RPP, donde detalló cómo construyó su personaje y destacó la importancia de la representación en la ficción.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor peruano-venezolano Emilio Montero, quien interpreta a José Gregorio en la telenovela Pobre Novio, compartió detalles sobre su experiencia en la producción y su vínculo con Venezuela, país donde se formó profesionalmente.

“Tengo un gran respeto por el pueblo venezolano, viví mucho tiempo allí y tengo mi corazón y mis mejores recuerdos en Venezuela. Egresé de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, me formé allí, hice mi secundaria allá y estudié mi carrera en ese país”, expresó Montero en el programa Así Somos de RPP, resaltando la importancia de su trayectoria en tierras venezolanas.

El actor también habló sobre la recepción que ha tenido su personaje en la audiencia. “José Gregorio ha tenido mucha aceptación, la recibo con humildad y cariño. No esperaba esta acogida del público, me gusta que se genere ese canal de comunicación, especialmente con gente joven que quiere estudiar teatro y me escribe para pedirme consejos. Mi corazón de profesor les aconseja”, señaló.

Montero destacó la química que ha logrado con sus compañeros de elenco, en especial con el reconocido actor Bruno Odar y la actriz Laly Goyzueta. “Bruno es un maestro, a Laly la conozco desde hace años, y con Bruno es la primera vez que trabajamos juntos. Se ha generado una energía interesante. Además, la actriz que hace de mi hija, Keki Rojas, está haciendo su debut actoral y estoy muy orgulloso de ella”, comentó.

Finalmente, resaltó la libertad creativa que ha tenido en la telenovela Pobre Novio. “Me dieron la facilidad de improvisar frases y modismos, no necesariamente venezolanos, pero han calado y se han hecho divertidos para nutrir la escena”, concluyó.

El actor peruano-venezolano Emilio Montero explicó el proceso de preparación para encarnar a José Gregorio en "Pobre novio". | Fuente: RPP

¿De qué trata Pobre novio?

"Santiago (Nikko Ponce) es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en Finder, red social de citas. Es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiéndolo en el soltero más codiciado del país, ya que la afortunada que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios. Pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada", reza la descripción de la novela.

¿Quiénes integran el reparto de Pobre novio?

Siguiendo con el éxito de Papá en apuros y Pitucas sin Lucas, la nueva ficción contará con un elenco excepcional:

Nikko Ponce (Santiago García) Priscila Espinoza (Isabela Thompson) Andrea Luna (Pamela Chumbe) Joaquín de Orbegoso (Eduardo Salazar) Laly Goyzueta (Betty Cruz) Urpi Gibbons (Vilma Rossi) Bruno Odar (César García) Manuel Gold (Johnny Videla) El primer actor Javier Valdés (Arturo Thompson) Alejandro Tagle (Marcos García) Rodrigo López (Iván Chumbe) Erika Rojas (Génesis Márquez) Flor Castillo (Rosa) Camila Ferrer (Mónica Olavarría) Daniela Nora (Sara) Adriana Salas (Alicia Aguilera) Almudena García (Manuela Salazar)

Espacio Vital ¿Qué puede ocurrir con los adultos jóvenes que miran mucha TV? El doctor Elmer Huerta nos explica qué puede ocurrir con los adultos jóvenes que miran mucha TV. Leer más Compartir Espacio Vital Share 00:00 · 00:00