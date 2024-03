Murió Janice Burgess, la creadora de la popular serie infantil 'Los Backyardigans'

Janice Burgess, la mente creativa detrás del programa infantil Los Backyardigans, murió a los 72 años. La noticia fue confirmada por el escritor de animación Fracaswell Hyman a través de una publicación en Instagram, donde compartió una imagen de la ganadora del Emmy disfrutando de un momento en la playa.

"La conocí al principio de mi carrera cuando era jefe guionista de Gullah Gullah Island (serie de TV infantil), ella fue asignada para ser nuestra ejecutiva. Ella fue la persona que la cadena envió a la producción para asegurarse de que el dinero no se malgaste.

Janice llegaba con su ácido ingenio, sus pañuelos Hermes y sus omnipresentes cigarrillos. En lugar de una supervisora, se convirtió en una amiga. Reconoció mi talento antes que yo, y se aseguró de que estuviera bajo consideración en los programas que se me presentaban, incluyendo Little Bill y Taina", expresó.

Hyman también recordó el impacto de Janice Burgess en su carrera, destacando su labor como guionista y directora.

"Janice creó Los Backyardigans y dirigió innumerables programas para Nickelodeon, Sesame Workshop, Disney y Apple TV. Sus críticas de guiones e historias eran astutas, claras y constructivas, y se lo agradezco en verdad... Echaré de menos a mi querida amiga. Descanse en paz", finalizó.

¿Quién fue Janice Burgess?

Janice Burgess, nacida en Pittsburgh, se graduó de la Universidad de Brandeis en 1973 con un título en historia del arte. Comenzó su carrera en televisión trabajando en la estación de televisión WQED y posteriormente en el Children’s Television Workshop, donde contribuyó a programas como 3-2-1 Contact y Ghostwriter.

Su trabajo en Nickelodeon como ejecutiva también la llevó a supervisar programas populares como Las pistas de Blue, La ventana de Allegra y Gullah Gullah Island. Fue durante su tiempo en Nick Jr. de Nickelodeon donde Burgess desarrolló el concepto de Los Backyardigans, convirtiéndolo en un fenómeno desde su estreno en 2006.

Aunque la serie infantil fue su proyecto más destacado, Burgess también contribuyó al éxito de otras series, como Winx Club y Bubble Guppies.

Los Backyardigans es una serie musical que se centra en cinco amigos: Uniqua, Pablo, Tyrone, Tasha y Austin -todos basados en animales- que se apoyan en su imaginación para embarcarse en un sorprendente mundo de aventuras.