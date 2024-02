Ex actores de Nickelodeon acusan a Dan Schneider por “relaciones abusivas” en nuevo documental

El documental Quiet on Set arroja luz sobre las acusaciones de abuso y ambiente tóxico en los sets de Nickelodeon, lideradas por el productor Dan Schneider.

El canal de televisión Investigation Discovery (ID) ha lanzado un avance del documental Quiet on Set, en el que varios ex actores de Nickelodeon se unen para abordar las acusaciones de abuso sexual, acoso y ambiente tóxico en los sets, atribuidas al productor Dan Schneider. El documental investiga las polémicas durante la llamada edad dorada de Nickelodeon, cuando series como Drake & Josh, iCarly, Victorious y Zoey 101 dominaban la pantalla.

El documental, dividido en cuatro partes, explora las acusaciones contra Dan Schneider, quien fue despedido en 2018 tras 25 años de trabajo en la empresa debido a comportamientos tóxicos con sus compañeros de trabajo en el set. Según informes, Quiet on Set revela un ambiente insidioso, plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas con estrellas y equipos menores de edad.

Entrevistas obtenidas por The Hollywood Reporter revelan testimonios de ex empleados que describen trabajar para Dan Schneider como estar en una "relación abusiva". El documental profundiza en las acusaciones de abuso y acoso en cada producción, exponiendo comportamientos inapropiados que van más allá de las acusaciones previas de actores como Jennette McCurdy de iCarly o Alexa Nikolas de Zoey 101.

La docuserie, dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, entrevista a miembros de elencos y personal de producción de programas emblemáticos de Nickelodeon, como iCarly, Sam & Cat, Victorious, All That y The Amanda Show. Quiet on Set se transmitirá los días 17 y 18 de marzo por ID en un horario de 9 a 11 pm en horario del este, prometiendo arrojar luz sobre estas controvertidas acusaciones en el mundo del entretenimiento infantil.