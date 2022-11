Jason David Frank, conocido por ser Tommy en Power Rangers falleció a los 49 años. | Fuente: Instagram

Jason David Frank, famoso por encarnar a Tommy Oliver en la franquicia de los Power Rangers, falleció la mañana de este domingo, según reportan varios medios internacionales. La noticia fue confirmada por el actor Walter E. Jones, quien participó en la primera temporada de la serie, lo mismo hizo su entrenador, Mike Bronzoulis. Aún no se ha revelado la causa de su inesperada muerte, pero fuentes allegadas al actor aseguran al sitio TMZ que se trataría de un suicidio.

"No puedo creerlo... QEPD Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial", escribió Jones en su cuenta de Instagram.





Por otro lado, Bronzoulis señaló: "QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank, todavía estoy en shock. Me siento terrible... Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, rezo para que Dios los cuide de este momento difícil", agregó.

La muerte del 'Ranger Verde' también fue confirmada por su representante, Brian Butler-Au: "Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a 'Tommy' en los Power Rangers".

"Él era un verdadero artista y tuve el placer de manejarlo en las peleas en las que compitió. Si alguien que conoces puede estar deprimido, por favor infórmate", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que aparece al lado del actor de 49 años.

Intento de asesinato

En el 2017, un hombre fue detenido tras intentar introducir armas en la Comic Con de Fénix (EE.UU.) con el propósito de asesinar Jason David Frank. La justicia estadounidense condenó a Mathew Sterling, nombre del individuo, a 25 años de cárcel.

Sterling sigue cumpliendo su condena en el hospital psiquiátrico del Estado de Arizona, tras ser declarado mentalmente enfermo. Los 25 años de pena son el fruto de varios cargos que se suman al de asesinato en primer grado, entre ellos, agresión a un agente de la ley, resistencia a la autoridad y tenencia ilícita de armas en un lugar no autorizado.

Antes de intentar llevar a cabo el asesinato de Jason David Frank, más conocido como Tommy Oliver el ranger verde de los "Power Rangers", el agresor publicó en sus redes sociales de forma continuada amenazas contra el actor. La policía pudo actuar gracias al aviso de uno de los contactos de Sterling que alertó sobre la situación.

Su paso por Perú

Jason David Frank hizo una visita al Perú para participar en la Comic Con Lima 2019. En aquella ocasión, el actor conversó con RPP Noticias sobre la trascendencia de los héroes en la cultura popular en los últimos 25 años. Además, reveló un proyecto que lo mantuvo unido a su famoso personaje.

"Para mí, este momento es perfecto porque los niños que vieron la serie entonces [1993] ya están grandes y se me acercan, me cuentan sus historias y sus experiencias con la serie. Es lo que más me gusta. Siento que fue una demográfica perfecta para mí", dijo el actor sobre el cariño que recibió en Lima.

El intérprete estaba trabajando en el proyecto "La leyenda del Dragón Blanco", serie que contó lo sucedido con los Power Rangers originales 25 años después del estreno.

"Es pequeño epílogo y estamos varios de los rangers iniciales. Explica cómo continuamos nosotros después de toda la saga. No será un documental, es algo más para los fans", explicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.