Murió a los 83 años John Capodice, actor de 'Ace Ventura' y 'Hospital General'

John Capodice, conocido por sus apariciones en la película Ace Ventura y la serie Hospital General, murió a la edad de 83 años. La noticia fue confirmada por Pizzi Funeral Home, una funeraria ubicada en Nueva Jersey. Sin embargo, no se reveló la causa de su muerte.

"John fue un esposo, padre y abuelo devoto; será extrañado por todos los que tuvieron el placer de conocerlo", indica el comunicado del mortuorio.

Nacido en Chicago, Illinois, en 1941, Capodice sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Corea entre 1964 y 1966. Tras su servicio militar, inició su carrera actoral a finales de los años 70.

Le sobreviven su esposa, dos hijas y cuatro nietos.

Trayectoria de John Capodice

Su primer papel destacado fue en la telenovela Ryan’s Hope, de ABC, donde apareció en seis episodios interpretando al personaje Lloyd Lord. Posteriormente, acumuló participaciones como estrella invitada en series televisivas como Seinfeld, CSI, Ellen, Law & Order, Will & Grace, Six Feet Under y The West Wing, entre otras. En Hospital General, Capodice dio vida a Carmine Cerullo en seis episodios emitidos entre 1994 y 1996.

En el cine, destacó por su actuación en Ace Ventura (1994), donde interpretó a un oficial de policía escéptico frente a las teorias e investigaciones del detective encarnado por Jim Carrey.

Otros créditos cinematográficos incluyen Naked Gun 33 1/3: The Final Insult, Speed, Independence Day, Enemy of the State y The Doors. Además, prestó su voz a un personaje principal en el videojuego Mafia II (2010).

