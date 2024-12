In memoriam 2024: Liam Payne, Silvia Pinal y otras celebridades que murieron este año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada año, el mundo del entretenimiento pierde a grandes figuras de la música, el cine y la televisión, y el 2024 no ha sido la excepción. Desde despedidas inesperadas hasta la partida de leyendas que marcaron generaciones, recordamos en este 'In memoriam' a las celebridades y personalidades que nos dejaron este año, rindiendo homenaje a su talento y legado.

Diciembre 2024

Hudson Meek

El actor Hudson Meek, conocido por la película Baby Driver, murió el 22 de diciembre a los 16 años tras caerse de un vehículo en movimiento en Alabama. Según informes oficiales, el intérprete, que debutó en 2014 en The Santa Con, fue trasladado al hospital UAB en Birmingham, donde perdió la vida a causa de las heridas.



Art Evans

El actor de cine y televisión, Art Evans, conocido por sus papeles en producciones como Duro de Matar 2 y Noche del espanto, falleció el 21 de diciembre a los 82 años. Su publicista, Erica Huntzinger, confirmó la noticia a la revista Variety. Aunque no se reveló la causa de su muerte, el obituario indicó que "falleció en paz", rodeado de su familia.

Margalida Castro

La actriz colombiana, conocida por sus interpretaciones en producciones como Mujeres asesinas, Victoria y La tormenta, falleció el 19 de diciembre a los 82 años tras una valiente lucha contra el cáncer.

Marisa Paredes

La actriz española Marisa Paredes, una de las grandes intérpretes de los últimos años, falleció el 17 de diciembre a los 78 años. Según fuentes de su entorno, su fallecimiento fue repentino. Era un rostro ligado a la figura del cineasta Pedro Almodóvar, con quien colaboró en múltiples películas como Tacones lejanos (1991) y La flor de mi secreto (1996), en ambas como protagonista.



Isak Andic

El empresario Isak Andic, propietario de la cadena española de moda Mango, de 71 años, falleció el 14 de diciembre luego de caer al vacío de una altura de unos 150 metros cuando hacía una excursión con varios miembros de su familia en unas cuevas cerca de Barcelona, en el noreste de España.



María Socas

La actriz argentina María Socas, murió el 10 de diciembre a los 65 años, luego de permanecer internada por diez días debido a una grave enfermedad. La artista era conocida por su trabajo en Mujeres asesinas, Brujas, Amas de casa desesperadas y Mujeres de Nadie.

Ángela Álvarez

Ángela Álvarez, la veterana cantautora que conquistó el corazón de muchos con su inspiradora historia y su música, falleció el 6 de diciembre a los 97 años. Hace dos años, la artista cubana hizo historia en los Latin Grammy 2022 al convertirse en la ganadora más longeva del premio a Mejor Nuevo Artista.

Gonzalo Correa

El actor Gonzalo Correa, reconocido en México por interpretar a don Juan Tenorio durante más de 50 años y llegar a ostentar un Récord Guinness por este logro, falleció el 6 de diciembre a los 90 años.

Trino Mora

El músico Trino Mora, una de las leyendas del rock en Venezuela, falleció el 9 de diciembre a los 81 años. Se encontraba luchando contra el cáncer de próstata, pero su estado de salud decayó y no pudo superar la enfermedad.

Jill Jacobson

Jill Jacobson, actriz que participó en Star Trek: The Next Generation, Falcon Crest y The New Gidget, falleció el 8 de diciembre a los 70 años tras una larga enfermedad. Así lo confirmó su publicista y amigo Daniel Harary a Variety.



José de la Torre

José Antonio de la Torre Delgado, conocido artísticamente como José de la Torre, murió el 6 de diciembre a la edad de 37 años. Se supo que recibió un diagnóstico médico que solo su círculo más cercano conocía. Trabajó en series como Toy Boy, Vis a Vis y Servir y Proteger.

Princesa Brígida de Suecia

La princesa Brígida (Birgitta), hermana mayor del rey Carlos XVI Gustavo, murió el 4 de diciembre a los 87 años. Ella pasó sus últimos años en Mallorca, lugar donde residía desde hace tiempo.

Wilma Scarberry

Wilma Scarberry, madre de Chuck Norris, murió el 3 de diciembre a los 103 años. "Nuestra mamá fue una mujer de fe inquebrantable, un faro de luz en nuestras vidas, y su amor reflejaba la gracia de Dios. Su risa llenaba nuestro hogar de alegría, y sus abrazos brindaban una sensación de seguridad que atesoraremos para siempre", escribió el protagonista de Perdido en acción.

Marcela Alcázar

La actriz mexicana Marcela Alcázar falleció el 1 de diciembre a los 33 años, luego de participar en un ritual conocido como Kambó, supuestamente para purificar el cuerpo y la mente. Su deceso generó confusión, muchos medios pensaron que se trataba de la actriz Marcela Alcaraz, quien tuvo que salir a desmentir su presunta muerte en redes sociales.

Sandra Reyes

La actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su icónico papel de Paula Dávila en la telenovela Pedro el Escamoso, murió el 1 de diciembre a los 49 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama.

Noviembre 2024

Wayne Northrop

Wayne Northrop, popular actor de series como Dinastía (Dynasty), Hotel o Caso abierto (Cold Case), murió el 29 de noviembre a los 77 años de edad. El intérprete estadounidense padecía la enfermedad de Alzheimer desde hace seis años.

Park Min Jae

El actor surcoreano Park Min Jae, conocido por su trabajo en dramas como Little Women y True to Love, falleció el 29 de noviembre a los 32 años debido a un paro cardíaco mientras estaba en China.

Silvia Pinal

Silvia Pinal, icónica actriz y referente del cine mexicano, murió a los 93 años, luego de presentar complicaciones en su salud. Según informaron medios mexicanos, la popular diva de México dejó de existir el 28 de noviembre causando un gran pesar entre sus familiares, amigos y seguidores en todo el mundo.

Julien Arnold

El veterano actor canadiense Julien Arnold murió el 24 de noviembre a los 60 años durante una actuación en el teatro Citadel de la ciudad de Edmonton, en la que hacía un papel en la obra A Christmas Carol. Perdió la vida tras ser atendido de una emergencia médica durante la representación de la citada obra navideña.

Julio Medina

Julio Medina, leyenda de la televisión colombiana, conocido por sus memorables papeles en telenovelas y series como Sin senos sí hay paraíso, falleció el 23 de noviembre a los 91 años en Bogotá. Con una carrera que abarcó más de 50 años, el actor participó en grandes producciones tanto de Hollywood como de la televisión latinoamericana.

Mark Withers

El reconocido actor de televisión Mark Withers falleció el 22 de noviembre a los 77 años. De acuerdo con su familia, la figura de series como Stranger Things y Dynasty, estaba luchando contra el cáncer de páncreas.

Paul Teal

Paul Teal, quien interpretó a Josh en la famosa serie de televisión One Tree Hill, falleció el 15 de noviembre en un hospital de Raleigh, Carolina del Norte, tras enfrentar una batalla contra el cáncer de páncreas en etapa 4. El actor tenía 35 años.

Rita Carrey

Rita Carrey, la hermana mayor del actor y comediante Jim Carrey, falleció el 14 de noviembre de manera "pacífica y tranquila" a los 60 años, según confirmó su esposo Alex, con quien estuvo casada durante 16 años.

Arturo García Tenorio

Arturo García Tenorio murió a los 70 años el 14 de noviembre. Según el productor Jorge Ortiz de Pinedo, el actor, que alcanzó la fama por su papel como el padre de Jaime Palillo en la telenovela Carrusel, murió "por asfixia" y complicaciones derivadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Song Jae Rim

El actor surcoreano Song Jae Rim fue encontrado sin vida el 12 de noviembre en su departamento en Seúl. Su fallecimiento generó una gran conmoción en la industria del entretenimiento y de los amantes de K-dramas, dejando a fans y colegas con múltiples interrogantes sobre las causas del deceso.

Ernestina Sodi

Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de Camila Sodi, falleció el 8 de noviembre a los 64 años, así lo confirmó su hija a través de una publicación en sus redes sociales. La escritora y periodista ingresó al hospital desde el 18 de octubre tras sufrir dos infartos al miocardio, uno de los cuales le ocasionó la ruptura de la vena aorta.

Juan Felipe Muñoz

El colombiano Juan Felipe Muñoz Mosso, que trabajó en famosas novelas como El Bronx, Alias JJ, Doña Bárbara, La reina del sur, Hasta que la plata nos separe y Bolívar, murió a los 42 años. El actor fue encontrado sin vida en su vivienda de Bogotá el 7 de noviembre, pero las causas de su deceso aún se desconocen.

Tony Todd

El reconocido actor estadounidense Tony Todd falleció el 6 de noviembre a los 69 años. Alcanzó la fama en papeles que marcaron el género de terror como Candyman y en la saga Destino final.

Quincy Jones

El músico Quincy Jones, que produjo a grandes artistas como Michael Jackson y Frank Sinatra, murió el 3 de noviembre a los 91 años. Fundó un sello discográfico, una revista de hip-hop y produjo el famoso programa de televisión El Príncipe de Bel-Air, que hizo famoso a Will Smith.

Octubre 2024

Marisela Berti

La actriz Marisela Berti, quien participó en El señor de los cielos, murió el 30 de octubre a los 78 años. A pesar de que no se reveló las causas de su muerte, la intérprete tuvo un episodio difícil de salud en 2022 tras sufrir un infarto cerebral.

Teri Garr

La actriz Teri Garr, falleció el 29 de octubre a los 79 años tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple. Conocida por más de 140 créditos en cine y televisión, destacó en películas como Tootsie, Young Frankenstein y Mr. Mom. También participó en la serie Friends haciendo el papel de la madre de Phoebe Buffay.

Miguel Antonio González Sánchez

El actor de telenovelas y doblaje de voz Antonio Miguel, que trabajó en producciones como Carrusel, Soñadoras, Amarte es mi pecado o Las vías del amor, por mencionar algunas telenovelas de Televisa, murió el 28 de octubre.

Egidio Cuadrado

El acordeonista colombiano Egidio Cuadrado, conocido por ser el fiel compañero del cantautor Carlos Vives en su grupo La Provincia, falleció el 21 de octubre a los 71 años. Había sido internado tras sufrir una recaída por una neumonía que ya lo había aquejado a comienzos de 2024.

Paul Di’Anno

Paul Di'Anno, uno de los vocalistas históricos de Iron Maiden, falleció el 21 de octubre a los 66 años. A pesar de los problemas de salud que lo mantuvieron en silla de ruedas en los últimos años, el cantante continuó haciendo presentaciones en todo el mundo. Sobre la causa de su muerte se informó que el músico sufrió "un desgarro en el saco pericárdico", lo que causó que el corazón se detuviera.

Michael Newman

El actor Michael Newman, estrella de Baywatch y el único salvavidas real de la serie, falleció el 20 de octubre a los 68 años debido a complicaciones cardíacas. También había sido diagnosticado con párkinson. Apareció en 150 episodios de la serie, que se emitió de 1989 a 2001, más episodios que cualquier otro actor, excepto David Hasselhoff.

Kompa Yaso

El 'Kompa Yaso', famoso humorista mexicano, murió el 17 de octubre a los 54 años debido a problemas de salud. Según su hermana, el artista se encontraba en coma tras haber sufrido "daño cerebral" producto de un "evento cerebrovascular".

Liam Payne

El músico británico Liam Payne, exintegrante de la agrupación One Direction, murió el 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina). La autopsia reveló que el cantante había consumido drogas antes de caer, como alcohol, cocaína y un antidepresivo de prescripción médica.

El Taiger

El cantante cubano de música urbana José Manuel Carbajal Zaldívar, más conocido como El Taiger, falleció el 10 de octubre a los 37 años en Miami tras permanecer casi una semana en estado crítico a causa de un disparo en la cabeza. El artista comenzó su carrera musical al integrarse al famoso grupo Los 4 de Cuba a los 17 años.

Jessica Jurado

Jessica Jurado, recordada actriz mexicana de telenovelas como La usurpadora y María la del Barrio, murió el 9 de octubre a los 55 años. ​La Asociación Nacional de Intérpretes no reveló la causa de muerte de la actriz de 56 años, aunque tras darse a conocer la noticia, trascendió que la originaria de Guadalajara habría fallecido por un paro cardíaco.

Nell Smith

La cantante canadiense Nell Smith murió el 8 de octubre a los 17 años de edad. La artista alistaba el lanzamiento de su álbum como solista, que sería para inicios de 2025, pero un accidente de tránsito acabó con sus planes.

Cissy Houston

La cantante Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston, murió a los 91 años el 7 de octubre en su casa de Nueva Jersey, en Estados Unidos. La matriarca de la familia Houston pereció luego estar bajo cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer que sufría.

Christopher Ciccone

Christopher Ciccone, hermano menor de Madonna y reconocido diseñador de interiores, murió a los 63 años tras luchar contra el cáncer. Según The Hollywood Reporter, su deceso ocurrió el 4 de octubre mientras el artista estaba rodeado de su esposo, el actor británico Ray Thacker y otros de sus seres queridos.

Septiembre 2024

Frank Fritz

Frank Fritz, el recordado protagonista del programa Cazadores de tesoros (American pickers), falleció el 30 de septiembre a los 60 años. Según TMZ, el presentador murió como consecuencia de una "secuela tardía de un infarto cerebral", término médico que hace referencia a los efectos de un derrame cerebral previo.

Ron Ely

El actor estadounidense Ron Ely, que interpretó a Tarzán en la serie homónima del canal NBC de 1966 a 1968, falleció el 29 de septiembre a los 86 años. Se había retirado de la actuación en 2001, pero en 2014 volvió con una aparición en la película para televisión Expecting Amish.

Kris Kristofferson

El cantante Kris Kristofferson, una de las voces más icónicas e influyentes de la música country y compositor de clásicos como Me and Bobby McGee, falleció el 28 de septiembre a los 88 años. No se dio detalles de la causa del deceso, pero en 2021 decidió retirarse de los escenarios por su pérdida de memoria.

Maggie Smith

La actriz británica Maggie Smith, reconocida por sus actuaciones en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, falleció el 27 de septiembre a los 89 años. En un comunicado, su familia agradeció al personal del hospital Chelsea y Westminster, donde "pasó sus últimos días de vida".

Sayuri

La cantante y compositora japonesa de anime Sayuri falleció el 20 de septiembre a los 28 años de edad. Su funeral se llevó a cabo en privado y solo estuvieron presentes familiares cercanos y conocidos, pero no especificó la causa del fallecimiento.

Eduardo Xol

El actor Eduardo Xol, famoso por su participación en la novela Acapulco, cuerpo y alma, en la que compartió roles con Sofía Vergara y Marcelo Cezán; falleció el 20 de septiembre a los 58 años. El también diseñador había sido hospitalizado debido a las graves heridas que sufrió tras ser apuñalado en su casa en Palms Springs, California.

Juan Brujo

Juan Brujo, vocalista y líder de la banda de metal Brujería, falleció a los 61 años tras sufrir un infarto durante la madrugada del 18 de septiembre. Se le recuerda por fundar la banda de grindcore y su protesta contra políticos como Donald Trump.

Tito Jackson

El guitarrista y cantante estadounidense Tito Jackson, miembro original del legendario grupo The Jackson 5 y hermano mayor de las superestrellas del pop Michael y Janet, falleció el 15 de septiembre a los 70 años. Mientras conducía desde sufrió una descompensación que provocó su deceso.

Chad McQueen

Chad McQueen, conocido por su papel de Dutch en la icónica franquicia de películas Karate Kid, murió el 11 de septiembre a los 63 años debido a una falla orgánica. Había sufrido una lesión hace varios años que derivó en un deterioro progresivo de su salud, lo que finalmente provocó su deceso. Era hijo del legendario actor Steve McQueen y también hizo una carrera como piloto de carreras.

James Earl Jones

James Earl Jones, el destacado actor de cine, televisión y teatro cuya voz inmortalizó a personajes icónicos como Darth Vader y Mufasa, falleció el 9 de septiembre en su hogar de Nueva York a los 93 años. Se sabe que presentaba algunos problemas de salud propios de su edad.

Sérgio Mendes

El músico brasileño Sérgio Mendes falleció el 6 de septiembre a los 83 años. Fue un músico de fama mundial que colaboró con los grandes del jazz Herb Alpert y Cannonball Adderley a lo largo de su carrera de casi 60 años. El éxito internacional llegó con canciones como Más que Nada, Magalenha,Garota de Ipanema, entre otras.

James Hollcroft

El actor mexicano James Hollcroft, de 26 años, conocido por su trabajo en la serie de Televisa, Como dice el dicho, fue encontrado sin vida el 6 de septiembre en Ciudad de México luego de haber sido reportado como desaparecido. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas de su fallecimiento y los detalles que llevaron a su desaparición.

Agosto 2024

Fatman Scoop

El rapero Isaac Freeman III, mejor conocido como Fatman Scoop, murió el 30 de agosto a los 53 años horas después de sufrir un colapso sobre el escenario durante un concierto en Hamden, Connecticut.

Obi Ndefo

El actor estadounidense Obi Ndefo, conocido por sus papeles en series como Dawson's Creek y Star Trek: Deep Space Nine, murió el 28 de agosto a los 51 años. Estaba batallando contra la ortorexia, un trastorno obsesivo compulsivo que lleva la alimentación sana al extremo.

Patricia y Alison, madre y hermana de Mariah Carey

La madre de Mariah Carey, Patricia Hickey, de 87 años, y su hermana mayor, Alison Carey, de 63, murieron el mismo día durante la penúltima semana de agosto, según anunció la cantante estadounidense en un comunicado. Sin embargo, no dio más detalles sobre la causa de la muerte de las dos mujeres.

Julián Ortega

El actor Julián Ortega, conocido por su trabajo en producciones televisivas como Élite y otras más, falleció a los 41 años. La noticia fue confirmada el 26 de agosto por la Unión de Actores y Actrices de España, a través de sus redes sociales. Aunque aún no se ha revelado la causa oficial de su muerte, medios españoles informan que Ortega habría fallecido por ahogamiento.

John Amos

John Amos, actor nominado al Emmy y famoso por su participación en la película Un príncipe en Nueva York y series como Buenos tiempos (Good Times) y Raíces (Roots), falleció el 21 de agosto en Los Ángeles por causas naturales a la edad de 84 años.

Alain Delon

El actor Alain Delon, mito del cine francés, murió el 18 de agosto a los 88 años. Sufrió un ataque vascular cerebral en 2019, sus apariciones públicas habían sido contadas y vivía en su propiedad de Douchy, en el centro de Francia.

Johnny 'Dandy' Rodríguez

El músico de origen puertorriqueño Johnny 'Dandy' Rodríguez, director y fundador de la orquesta Típica 73 y veterano bongocero de Tito Puente, falleció el 17 de agosto a sus 78 años en Las Vegas, Nevada (EE.UU.).

Gena Rowlands

La leyenda del cine estadounidense Gena Rowlands, cuya carrera en la industria del entretenimiento de Hollywood abarcó más de seis décadas, falleció el 14 de agosto a los 94 años. En junio de 2024, su hijo Nick Casavettes afirmó que la protagonista de Diario de una pasión fue diagnosticada de Alzheimer.

Ángel Salazar

El actor Ángel Salazar, conocido por interpretar a 'Chi chi', el secuaz amigo de Tony Montana en la película gánster Scarface, murió el 11 de agosto los 68 años. El también comediante estadounidense estaba en la casa de un amigo en Brooklyn donde pereció en una habitación mientras dormía.

Jack Russell

Jack Russell, miembro fundador de la banda de rock ochentera Great White, falleció el 7 de agosto los 63 años. El cantante estadounidense había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica.

Roberto Sen

El actor Roberto Espriú Sen, conocido en el mundo artístico como Roberto Sen, falleció el 6 de agosto a los 77 años. Su mayor reconocimiento proviene de su trabajo en la franquicia Dragon Ball Z, donde dio vida a personajes como Mr. Satán, el comandante Red y Paragus, así como al dragón de tres estrellas en Dragon Ball GT.

John Aprea

John Aprea, el actor que interpretó al joven Salvatore Tessio en El Padrino II, falleció el 5 de agosto a los 83 años por causas naturales. Su participación más recordada en la pantalla chica fue en la serie Full House, o Tres por Tres, donde interpretó a Nick Katsopolis, el padre del tío Jesse (John Stamos).

María Eugenia Ríos

La actriz mexicana María Eugenia Ríos falleció el 1 de agosto a los 88 años. Participó en diferentes novelas, entre las más conocidas están Rubí, en su versión de 1968, María Mercedes, Cañaveral de pasiones y Desencuentro, su último trabajo fue en el teatro en la obra Madame Curie (2014).

Julio 2024

Chino XL

El rapero y actor neoyorquino Chino XL falleció a los 50 años. El artista dejó de existir la mañana del domingo 28 de julio en su casa, pero la causa de su muerte no fue confirmada.

Shannen Doherty

Shannen Doherty, la estrella conocida por sus roles en las populares series Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció el 13 de julio rodeada de familiares y seres queridos, según confirmó su representante. La actriz estadounidense, diagnosticada con cáncer de mama en 2015, tenía 53 años.

Adrián Olivares

El cantante Adrián Olivares, exintegrante del grupo musical Menudo, falleció el 8 de julio a los 48 años después de ser diagnosticado con la enfermedad de Crohn, una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo.

Mike Heslin

Mike Heslin, actor conocido por Lioness y The Holiday Proposal Plan, falleció el 2 de julio a los 30 años, víctima de un infarto luego de haber estado internado en un hospital. Su esposo, el DJ Nicolas James Wilson, más conocido como Scotty Dynamo, anunció la noticia. En su mensaje aseguró que no le encontraba sentido que sufriera un paro, ya que Heslin estaba en perfecto estado de salud.

Junio 2024

Sigifredo Vega

El colombiano Sigifredo Vega, el recordado 'Don Filemón' en Pasión de gavilanes y actor de Sin senos no hay paraíso, murió el 29 de junio a los 77 años. De acuerdo con medios de su país, el artista se encontraba luchando contra el cáncer, pero no especificaron de qué tipo.

Martin Mull

El actor Martin Mull, conocido por su papel del director Willard Kraft en la serie Sabrina, la bruja adolescente, y el farmacéutico Russell en Two and a Half Men, murió el 27 de junio a los 80 años después de una "valiente lucha contra una larga enfermedad".

Bill Cobbs

El actor Bill Cobbs, reconocido por sus destacadas actuaciones en películas como Una noche en el museo, El guardaespaldas y Oz: el poderoso, falleció a los 90 años el 25 de junio en su casa en Riverside, California. Pese a su avanzada edad, el intérprete seguía en actividad, dejando tres cintas póstumas.

Shifty Shellshock

El cantante Shifty Shellshock, el líder de la banda de rap-rock Crazy Town e intérprete del tema Butterfly, falleció el 24 de junio a los 49 años a causa de una sobredosis accidental de fentanilo.

Tamayo Perry

El estadounidense Tamayo Perry, un surfista y actor que tuvo papeles secundarios en películas como Piratas del Caribe, murió el 23 de junio a los 49 años, luego de sufrir un ataque de tiburón en Hawái.

Donald Sutherland

Donald Sutherland, el actor canadiense conocido por su prolífica carrera que incluye películas como The Dirty Dozen, M*A*S*H, Klute, Animal House y Ordinary People, así como su destacado papel en Orgullo y prejuicio y la saga Los juegos del hambre, falleció el 20 de junio en Miami a los 88 años "tras una larga enfermedad".

Benji Gregory

Benji Gregory, la estrella infantil de ALF, fue encontrado muerto el 13 de junio dentro de su automóvil en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona. De acuerdo con el informe del médico forense, el actor, de 46 años, falleció debido a la exposición al intenso calor en dicho estado. El documento también indicó que Gregory padecía cirrosis hepática, lo que complicó aún más su estado de salud.

Françoise Hardy

Françoise Hardy, ícono de la canción francesa, falleció el 11 de junio a los 80 años, anunció su hijo Thomas Dutronc en sus redes sociales. Aficionada a la astrología, le fue detectado un primer cáncer en 2004. Aunque se curó, sufrió otros tipos de cáncer en los siguientes años.

Mayo 2024

Richard Sherman

Richard Sherman, el compositor detrás de canciones de películas clásicas de Disney como Mary Poppins y El libro de la selva, murió el 25 de mayo a los 95 años debido a una enfermedad asociada con su avanzada edad.

Johnny Wactor

El actor estadounidense Johnny Wactor, conocido por su participación en 164 episodios de la serie Hospital General, fue asesinado a tiros en el centro de Los Ángeles la madrugada del 25 de mayo, según informó su familia. Su manager David Shaul confirmó el incidente y lo recordó como "un ser humano espectacular". Tenía 37 años.

Omar Geles

El compositor, cantante y acordeonista colombiano Omar Geles, que integró con Miguel Morales la agrupación de música vallenata Los Diablitos, falleció el 21 de mayo los 57 años. Su deceso ocurrió en una clínica de su natal Valledupar, tras sufrir un problema cardíaco mientras hacía deporte.

Charlie Colin

El bajista estadounidense Charlie Colin, fundador de la banda de pop-rock californiana Train, falleció el 17 de mayo a los 58 años tras resbalarse en la ducha mientras cuidaba la casa de unos amigos en Bruselas (Bélgica).

Dabney Coleman

El actor Dabney Coleman, estrella de clásicos como Bonanza y Yellowstone, falleció el 16 de mayo a los 92 años. Su hija, la cantante Quincy Coleman, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter y detalló que el deceso ocurrió en su hogar en Santa Mónica, California. La causa de la muerte no fue mencionada.

Susan Backlinie

La actriz estadounidense Susan Backlinie, famosa por su papel como Chrissie Watkins en Tiburón (Jaws), el clásico de Steven Spielberg, falleció el 11 de mayo en su hogar de California a causa de un infarto. Tenía 77 años.

Verónica Toussaint

La actriz y presentadora mexicana Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo a los 48 años tras "una larga lucha contra el cáncer". Dobló las voces de personajes en películas animadas como Kung Fu Panda 4, DC liga de supermascotas y Dolittle.

Steve Albini

El productor y músico estadounidense Steve Albini, reconocido por su trabajo en el álbum In Utero de Nirvana, perdió la vida el 7 de mayo a los 61 años en su estudio de grabación. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio Pitchfork, el realizador sufrió un paro cardíaco.

Ian Gelder

El actor británico Ian Gelder, recordado por interpretar a Kevan Lannister en la icónica serie Game of Thrones, falleció el 6 de mayo a los 74 años. Se supo que presentaba complicaciones por un cáncer de vías biliares.

Bernard Hill

El actor británico Bernard Hill, reconocido por su participación en películas como Titanic y El señor de los anillos, falleció el 5 de mayo a los 79 años a causa de un infarto agudo al miocardio.

Susan Buckner

La actriz estadounidense Susan Buckner, reconocida por su papel de Patty Simcox en la película musical Grease, murió el 2 de mayo a los 72 años. Fue coronada como Miss Washington en 1971 y se convirtió en finalista de Miss América en septiembre de ese mismo año.

Richard Tandy

El músico británico Richard Tandy, inspirador del característico sonido de la Electric Light Orchestra (conocida como ELO), falleció el 1 de mayo a los 76 años. Se unió a la banda por primera vez después del lanzamiento del primer álbum en 1972.

Abril 2024

Paul Auster

El aclamado novelista estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra en la que destacan la Trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies o La invención de la soledad, murió el 30 de abril a los 77 años. Auster falleció en su casa de Brooklyn, en Nueva York, a causa de un cáncer de pulmón.

Vincent Friell

El actor Vincent Friell, conocido por su participación en cintas como Trainspotting, Inquietos ciudadanos y Fast Romance, falleció el 14 de abril a los 64 años. En la película de culto, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan McGregor, Friell interpretó al padre de Dianne.

Park Boram

La cantante surcoreana Park Boram, una figura versátil en la escena musical del k-pop, murió el 11 de abril a los 30 años luego de asistir a una reunión privada con dos amigas, quienes se encontraban bebiendo bebidas alcohólicas.

Thelma Dorantes

La actriz Thelma Dorantes, reconocida por formar parte de varios melodramas de Televisa como La rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real, murió el 10 de abril a los 74 años, apenas una semana después de estrenar su última obra teatral, titulada Amo su inocencia. No se emitió información sobre la causa de su fallecimiento, pero trascendió que se ausentó de la puesta en escena por un malestar estomacal.

O.J. Simpson

El actor y exdeportista O.J. Simpson falleció el 10 de abril a los 76 años en las Vegas (EE. UU.) tras una batalla contra el cáncer de próstata. En 1994 se vio envuelto en un escándalo mundial cuando fue acusado de quitarle la vida a su exesposa Nicole Brown Simpson y a su mejor amigo, Ron Goldman.

Wilevis Brito

La modelo y exparticipante de Miss Venezuela, Wilevis Brito, perdió la vida a los 24 años, luego de someterse a una cirugía maxilofacial en Caracas. La intervención aparentemente transcurrió sin complicaciones, pero su corazón dejó de latir el lunes 8 de abril tras sufrir problemas respiratorios y cardíacos.

Ernesto Gómez Cruz

Ernesto Gómez Cruz, una de las estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 6 de abril a los 90 años. Hizo su debut cinematográfico con la película Los caifanes de Juan Ibáñez. Participó en decenas de producciones y pudo ser reconocido como el segundo actor mexicano con más premios y nominaciones a los premios Ariel, solo detrás de su colega Damián Alcázar.

Cole Brings Plenty

Cole Brings Plenty fue hallado muerto el 5 de abril tras estar desaparecido desde el 31 de marzo. El actor de 1923, el spin-off de Yellowstone, tenía 27 años. Lo encontraron en el área de 200th Homestead Lane, en Kansas, después de una llamada de alerta.

Bruce Kessler

El director de televisión estadounidense Bruce Kessler, conocido por su trabajo en series populares como El auto fantástico, Los magníficos y MacGyver, falleció el 4 de abril a los 88 años en California. Su familia confirmó su fallecimiento después de una "breve enfermedad", sin dar más detalles al respecto.

Emily Goldberg

Emily Goldberg, exnovia del recordado DJ y compositor sueco Avicii, fue encontrada sin vida el 3 de abril en La Jolla, California. De acuerdo con People, la causa de fallecimiento de la joven, de 34 años, fue atribuida a una embolia pulmonar, una condición en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo.

Joe Flaherty

El actor y cómico de improvisación estadounidense Joe Flaherty, uno de los protagonistas de la serie canadiense Second City Television (SCTV), la serie de NBC Freaks and Geeks y la película Volver al futuro 2, murió el 1 de abril a los 82 años. Flaherty también participó en películas como Happy Gilmore (1996) junto a Adam Sandler.

O. J. Simpson, protagonista de uno de los controvertidos juicios en EE.UU., falleció a los 76 añosFuente: EFE

Marzo 2024

Chance Perdomo

Chance Perdomo, la joven estrella de las series Gen V y El mundo oculto de Sabrina, murió el 30 de marzo luego de un trágico accidente en motocicleta. La noticia fue confirmada por su propio publicista. Tenía 27 años.

Louis Gossett Jr.

El intérprete estadounidense Louis Gossett Jr., el primer afroamericano en ganar un Oscar a mejor actor secundario, falleció el 29 de marzo a los 87 años en California. El actor, también ganador de un premio Emmy, falleció en Santa Mónica por causas que no han sido dadas a conocer.

Zoila Quiñones

La comediante mexicana Zoila Quiñones murió el 24 de marzo a los 83 años de edad. La actriz formó parte de proyectos como Mujeres engañadas, Agujetas de color de rosa, En nombre del amor y Mi secretaria.

Steve Harley

Steve Harley, cantante del grupo glam rock británico Cockney Rebel, falleció el 17 de marzo a los 73 años luego de recibir tratamiento contra el cáncer, según anunció su familia. El músico es conocido por su éxito Make Me Smile (Come Up and See Me).

Pete Rodríguez

Pete Rodríguez, renombrado pianista y director estadounidense, murió el 11 de marzo a los 92 años. El músico recibió el apelativo de 'El rey del boogaloo' luego de marcar un hito en la industria al fusionar ritmos latinos con el soul. Produjo álbumes emblemáticos como De Panamá a Nueva York, el debut profesional de Rubén Blades como vocalista y compositor.

Oscar Traven

El actor Oscar Traven, conocido por su participación en más de 30 telenovelas de Televisa, falleció el 7 de marzo a los 75 años de edad. Entre los melodramas más exitosos en los que participó se encuentran Alcanzar una estrella, El vuelo del águila, La antorcha encendida, Pueblo chico, infierno grande, Muchachitas como tú, Amigos x siempre, Carita de ángel y La fea más bella, donde interpretó al empresario Ricky Armstrong.

Juan Verduzco

El actor mexicano Juan Verduzco, reconocido por su participación en numerosas producciones televisivas, incluyendo su famoso papel como Don Camerino en la serie La familia P. Luche, murió el 4 de marzo a los 78 años como consecuencia de la esclerosis.

Sophia Leone

La actriz estadounidense Sophia Leone, reconocida estrella de cine para adultos, falleció a los 26 años luego de que fuera encontrada inconsciente dentro de su departamento, ubicado en Alburquerque, Nuevo México, el último 1 de marzo. De acuerdo con información de la revista Marca, fue su familia quien confirmó la noticia de su deceso.

Iris Apfel

La empresaria estadounidense, diseñadora de interiores e ícono de la moda Iris Apfel, falleció el 1 de marzo a los 102 años. Decoró los interiores de la Casa Blanca, en Estados Unidos bajo la administración de 9 presidentes y obtuvo fama mundial a sus 84 años.

Akira Toriyama



El mangaka japonés Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, falleció el 1 de marzo a la edad de 68 años. La información fue confirmada por Bird Studio, la productora que Toriyama creó en 1983. Mediante un comunicado señalaron que el artista sufrió un hematoma subdural agudo.

Febrero 2024

Roberto Hernán

Roberto Hernán, uno de los primeros actores de Televisa, murió el 29 de febrero a los 84 años de edad. Construyó una sólida carrera dentro de la actuación trabajando en decenas de producciones de Televisa, entre las que destacan: De pocas, pocas pulgas, Hasta que te conocí, La Rosa de Guadalupe y La sombra del pasado.

Cat Janice

La cantante Catherine Janice Ipsan, conocida en las redes sociales como Cat Janice, murió el 28 de febrero a los 31 años tras una batalla contra el cáncer. Ella dedicó sus últimos esfuerzos a asegurar el bienestar económico de su hijo a través de sus composiciones que se hicieron virales en TikTok.

Kenneth Mitchell

El actor Kenneth Mitchell, conocido por su trabajo en series como Jericho y Star Trek: Discovery, así como en la película Captain Marvel, falleció el 24 de febrero a los 49 años. Según su familia, Mitchell había estado luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Majestic

El rapero Oscar Vázquez, más conocido en el mundo de la música como Majestic, murió el 19 de febrero a los 22 años. De acuerdo con varios medios, el artista mexicano ingresó al mar, pero fue arrastrado por un fuerte oleaje en una playa de Huatulco, Oaxaca.

Kagney Linn Karter

Kagney Linn Karter, actriz de cine para adultos, fue hallada sin vida a los 36 años en su residencia de Ohio el 15 de febrero. Según la investigación de la Policía y los testimonios de amistades, se confirmó que la causa de su muerte fue suicidio.

Sasha Montenegro

Sasha Montenegro, una de las actrices más destacadas del "cine de ficheras" mexicano, falleció a los 78 años el 14 de febrero. Había sufrido un derrame cerebral en su residencia ubicada en Cuernavaca, el cual fue provocado por el cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años.

Renata Flores

La icónica actriz Renata Flores, reconocida por sus papeles en las telenovelas mexicanas Vivan los niños y Rosa salvaje, falleció el 9 de febrero. Tenía 74 años y pereció en la Casa del Actor donde estuvo refugiada los últimos tres años luego de que fuera rescata de las calles en diciembre del 2020.

Heidy Bello

La cantante Heidy Bello, una de las voces de la reconocida agrupación Las Chicas del Can, falleció el 4 de febrero a los 51 años de edad. Aunque la causa de su muerte aún no ha sido oficialmente confirmada, la información preliminar es que habría sufrido un infarto, detalla el medio dominicano Hoy.

Helena Rojo

La actriz mexicana Helena Rojo falleció a los 79 años el 3 de febrero tras luchar contra el cáncer de hígado. Cuna de Lobos, Rubí y El Privilegio de Amar son algunos melodramas en los que participó.

Claudio Rissi

El actor argentino Claudio Rissi falleció el 2 de febrero a los 67 años en Buenos Aires, víctima de un cáncer de pulmón. Logró reconocimiento internacional tras darle vida a Mario Borges en la serie de Netflix, El Marginal, durante cinco temporadas.

Carl Weathers

El actor Carl Weathers, recordado por su papel de Apollo Creed en las cuatro primeras entregas de la saga Rocky, y figura de grandes producciones como Predator, The Mandalorian, Happy Gilmore, así como en numerosas otras películas y programas de televisión, falleció el 2 de febrero a los 76 años. La familia emitió una declaración revelando que Weathers murió "tranquilamente mientras dormía".

Enero 2024

Chita Rivera

La actriz de origen puertorriqueño Chita Rivera, estrella de musicales de Broadway, falleció el 30 de enero a los 91 años. Saltó a la fama en 1957 con su interpretación de Anita en el estreno original de West Side Story o Amor sin barreras. Está en el selecto club EGOT, al que se entra con las mayores distinciones del espectáculo en Estados Unidos: el Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy, y la lista de galardones incluye la Medalla Presidencial a la Libertad, el más alto honor a un civil.

Norman Jewison

Norman Jewison, el director de la comedia romántica Hechizo de luna (Moonstruck) y el oscarizado drama Al calor de la noche (In the Heat of the Night), así como del musical Jesucristo Superstar, falleció el 20 de enero a los 97 años.

David Gail

El actor David Gail, quien formó parte de Beverly Hills 90210, murió el 20 de enero a los 58 años. Según el medio Deadline, Gail había fallecido por complicaciones cerebrales y cardíacas tras sufrir una intoxicación por drogas que incluían anfetaminas, cocaína, etanol y fentanilo.

Enrique 'El Zurdo' Roizner

El renombrado baterista Enrique 'El Zurdo' Roizner, quien era parte de la banda The Nada junto a Kevin Johansen, murió el 14 de enero a los 84 años. Su deceso ocurrió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido días atrás.

Alec Musser

Alec Musser, modelo y actor de Son como niños, la recordada comedia protagonizada por Adam Sandler, falleció el 12 de enero a los 50 años en su casa de San Diego, en California. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, una prueba forense determinó la causa de su deceso fue por suicidio con arma de juego.

Diego Gallardo

El cantante ecuatoriano Diego Gallardo, más conocido como Aire del Golfo, murió el 9 de enero a los 32 años tras ser alcanzado por una bala perdida en la avenida del Bombero en Guayaquil cuando iba a recoger a su hijo al colegio. Todo ocurrió en el contexto de la ola de violencia que afectó las calles del país vecino a inicios de este años, incluso, un grupo armado intentó tomar un canal de televisión.

Adan Canto

El actor mexicano Adan Canto, famoso por su participación en películas como X-Men y en exitosas series como Designated Survivor y Narcos, murió el 8 de enero a la edad de 42 años tras una batalla contra el cáncer de apéndice.

Amparo Rubín

Amparo Rubín, famosa cantante y compositora mexicana de novelas y grupos como Timbiriche, murió el 6 de enero a los 68 años. Tía de Erik Rubín, la artista también fue autora de éxitos que lanzaron a la fama a Lupita D'Alessio, Yuridia, Dulce, entre otros.

Christian Oliver

El alemán Christian Oliver, actor de Indiana Jones y Meteoro, murió el 4 de enero en un accidente de avioneta. El intérprete, cuyo nombre verdadero es Chistian Klepster, viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, de 10 y 12 años respectivamente, además del piloto Robert Sachs, rumbo a la isla de Santa Lucía, ubicada en el mar Caribe.

David Soul

El actor estadounidense David Soul murió el 4 de enero en Londres a los 80 años. Más conocido como Hutch, el carismático policía rubio en la emblemática serie Starsky y Hutch de finales de los años setenta, padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y también le habían retirado parte de un pulmón debido al cáncer.

Glynis Johns

La actriz Glynis Johns, quien dio vida a Winifred Banks en el filme Mary Poppins (1964), falleció el 4 de enero a los 100 años por causas naturales. En abril, sus cenizas fueron transportadas a Gales para ser enterradas en la Capilla Independiente de Jerusalén en Burry Port, junto a los restos de su padre Mervyn Johns.