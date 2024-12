Kate Beckinsale se solidarizó con Blake Lively y contó que también sufrió acoso en Hollywood

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kate Beckinsale salió en defensa de Blake Lively y contó que, al igual que ella, sufrió acoso sexual —y laboral— en sus inicios en el cine. Además, agradeció a la protagonista de Romper el círculo por salir al frente a denunciar los maltratos que muchas veces, según dijo, son temas del que no se hablan abiertamente en la industria.

Por medio de un video difundido el último lunes en su cuenta oficial de Instagram, la estrella de la saga de Inframundo contó sus malas experiencias en Hollywood luego de la denuncia por acoso sexual y hostigamiento que interpuso Blake Lively contra el director y coprotagonista de Romper el círculo, Justin Baldoni.

“Es muy, muy, muy fácil fomentar el odio contra las actrices, como se vio en las transcripciones de conversaciones llenas de repulsivamente entre los publicistas y el equipo de crisis involucrado en este caso”, señaló Kate Beckinsale, afirmando que es muy común en Hollywood este tipo de actos.

En ese sentido, la protagonista de películas como Van Helsing, Canario negro y El vengador del futuro, entre otras, instó a las actrices a denunciar los casos de acoso y no quedarse calladas ante el abuso en los sets.

“Hay demasiadas víctimas de esto, muchos de los cuales conozco personalmente, y realmente corresponde a hombres y mujeres en nuestra industria ser parte de erradicar esto para siempre”, señaló la también modelo británica de 51 años.

Kate Beckinsale es recordada por su papel de Selene en la saga Inframundo. | Fuente: Lakeshore Entertainment

Kate Beckinsale revela que sufrió acoso sexual y maltrato en Hollywood

Kate Beckinsale contó que sufrió, varias veces, acoso sexual y maltrato psicológico mientras grababa las películas que protagonizó. Fue en uno de los filmes de acción que la actriz aseguró que su coprotagonista la lastimó físicamente en una escena de pelea y que la excluyeron del elenco una vez que denunció el hecho.

“A mí me hicieron daño, hasta el punto de que había resonancias magnéticas que lo demostraban. Me engañaron y me hicieron sentir como si yo fuera el problema, me culparon y me dejaron fuera de las cenas del elenco tan pronto como mencioné que había un problema”, relató la actriz.

Eso no es todo. Beckinsale también resaltó que fue “obligada” por una publicista a realizar una sesión de fotos al día siguiente de haber tenido un aborto espontáneo. “Le dije: ‘No puedo. Estoy sangrando. No quiero ir a cambiarme de ropa delante de gente que no conozco’. Ella me respondió: ‘Tendrás que hacerlo o te demandarán’”.

Por otro lado, la también actriz de Click: perdiendo el control contó que cuando tenía 18 años fue “tocada” por alguien en quien confiaba mientras grababa en un set. "Fui a ver a la actriz principal, que era conocida por apoyar a las mujeres, y le dije que esto estaba sucediendo y ella me dijo: 'No, no ha sucedido' (…) Si lo mencionas estás jodida", sostuvo.

Es así que agradeció a Blake Lively por denunciar el acoso sufrido. “Eso tiene que acabar. Agradezco a Blake Lively por destacar que este no es un problema arcaico al que nadie se enfrenta. Esto continúa. Cuando sucede, se pone en marcha una máquina para destruirte por completo”, exclamó.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron el drama romántico Romper el círculo. | Fuente: Instagram (itendswithusmovie)

Blake Lively demandó por acoso sexual a Justin Baldoni

Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película Romper el círculo (It Ends With Us), Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron medios locales.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El plan, según la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para perjudicar a la esposa de Ryan Reynolds.

"Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente", declaró Bryan Freedman, abogado defensor de Justin Baldoni.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis