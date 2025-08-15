A cuatro meses de su boda, muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente automovilístico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tra sufrir un accidente automovilístico en julio y después de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Instituto de Investigación Sklifosovsky, la Miss Rusia 2017 Kseniya Alexandrova, murió.

La joven modelo de 30 años viajaba de copiloto en un vehículo mientras que su esposo era el conductor, pero su auto colisionó con un alce que se atravesó. El choque fue tan estrepitoso que la Miss sufrió un traumatismo craneoencefálico, según el medio ruso RG.

De acuerdo con sus redes sociales, Kseniya Alexandrova continuaba con su carrera de modelo, además, se había casado el 22 de marzo. La agencia con la que trabajaba desde que tenía 19 años Modus Vivendis, confirmó su deceso.

“Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció. Era brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Ella sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calor a quienes la rodeaban. Para nosotros siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, se lee en el comunicado.

Kseniya Alexandrova no solo era modelo. Se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov. También ejerció como psicóloga tras terminar sus estudios en la Universidad Pedagógica de Moscú en 2021.

Recién el 22 de marzo de este año, la reina de belleza había contraído matrimonio.Fuente: Instagram: @kseniyaalexandrova/@fedorborodin

Miss Universo se despide de Miss Rusia con sentido mensaje

A través de las redes sociales, la organización del Miss Universo compartió un mensaje y un video donde recordaron los mejores momentos de la Kseniya Alexandrova como representante de Rusia en el certamen de belleza en 2017.

“La Organización Miss Universo extiende sus más profundas y sentidas condolencias a la familia, amigos y todos aquellos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una marca inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla”.

The Miss Universe Organization extends its deepest and most heartfelt condolences to the family, friends, and everyone whose life was touched by the light of Miss Universe Russia 2017, Kseniya Alexandrova. Her grace, beauty, and spirit left an unforgettable mark on the Miss… pic.twitter.com/CTfkAvYFSa — Miss Universe (@MissUniverse) August 14, 2025

Miss Colombia lamenta la muerte de Miss Rusia

Compartiendo una foto juntas mientras concursaban en Miss Universo 2017, Laura González Ospina, conocida por su nombre artístico Laura Barjum, que fue Miss Colombia en ese año, publicó una foto junto a Kseniya Alexandrova.

“Tengo el corazón roto… siempre recordaré su sonrisa y la calidez con la que me recibió en aquel certamen”, escribió.